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Mia Khalifa se burló de Enzo Fernández con una provocativa publicación

La ex actriz porno volvió a referirse al equipo liderado por Scaloni y subió a sus redes una imagen que no paso inadvertida.

Mia Khalifa posteó una foto de Enzo Fernández.

Mia Khalifa posteó una foto de Enzo Fernández.

Mia Khalifa criticó sin piedad a la Selección y a Lionel Messi.
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No es la primera vez que la ex actriz porno se manifiesta en contra de la Argentina. En la final, reiteró sus comentarios negativos y sostuvo que había apostado un millón de dólares a favor de España. Además de sugerir que la albiceleste fue beneficiado en varias ocasiones por los árbitros y en ese sentido utilizó expresiones como “VARgentina”.

La polémica escaló a un nivel impensado cuando a cantante Rosalía compartió en TikTok un video de Mia cantando La perla acompañado con un texto, “como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. Tras el bochornoso acto de la artista, el repudió de los fans fue de inmediato entonces la cantante tuvo que pedir disculpas y aclaró que solo compartió el video porque utilizaba su canción, manifestando su aprecio por Argentina.

Mia khalifa arremetió contra el equipo argentino.

Mia khalifa arremetió contra el equipo argentino.

Enzo Fernández el nuevo blanco de Mia Khalifa

Por su parte, Khalifa no da el brazo a torcer y sigue firme con su postura. Esta vez centró sus críticas sobre el jugador Enzo Fernandez y publicó dos imágenes del futbolista en su cuenta de X: una realizando el gesto del Topo Gigio tras el gol contra Inglaterra antes de pasar a la final y otra recibiendo la tarjeta roja que lo expulsó en la final frente a España por una falta sobre Pau Cubarsí.

La imagen no paso desapercibida y le valió de muchos comentarios negativos, entre ellos: “Hacerle un gol a Inglaterra, país que ocupa ilegítimamente nuestro territorio, vale por mil tarjetas rojas”; “Qué obsesión tiene con nosotros”; “¿Quién le dice que ya acabó el mundial?” y “¿Enzo tiene algo que vos no y es una familia”.

Créditos: redes sociales.

Créditos: redes sociales.

Otra de las cosas que tomó notoriedad fue la apuesta que hizo antes de la final y que mostró en redes sociales. La apuesta era de un millón de dólares a favor de España, la victoria del equipo en Nueva Jersey le permitió ganar aproximadamente 650.000 dólares. Khalifa celebró el resultado con un mensaje en redes: “Lo creí y gané a lo grande”, expresó.

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