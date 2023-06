Lionel Scaloni explicó por qué no convocó a Franco Armani: "No valía la pena"

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que jugué mi último Mundial”, sentenció el astro en declaraciones a Titan Sport, de la televisión china y aseguró: “Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No sé que pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar ahí para verlo, pero no voy a participar”.

Bajo ese contexto, Scaloni aseguró estar “contento” por la decisión del capitán por haberse decidido de ir a jugar en Estados Unido, “a un club y una ciudad donde creo que lo va a tratar de maravilla”. “Más allá del país o del fútbol que sea, él va a ser feliz, y lo importante es que él se sienta bien. Creo que ahí va a tener las condiciones para pasarla bien”, sostuvo.

Por otra parte, sobre la declaración de no jugar el próximo campeonato del mundo, el nacido de Pujato fue contundente: “Me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente. La realidad es que él va a ir viendo y cómo se va encontrando. Falta tanto para el mundial que pensar más allá no tiene sentido. Y como él es muy prudente, si dice eso me parece muy lógico. Ya después iremos viendo, y si tiene ganas”.

La Selección argentina jugará dos amistosos en Asia

El equipo campeón del mundo, dirigido por Lionel Scaloni, se prepara para el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Para ello, este jueves jugará su primer amistoso será contra Australia en Beijing, capital de China a las 9, hora argentina. De esta manera, volverá a enfrentarse con los Socceroos, rival al que superó 2-1 en los octavos de final en la Copa del Mundo con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez.

Mientras que, el otro choque será el lunes 19, a las 9.30, frente a Indonesia.