A qué hora juega Flamengo vs. Estudiantes, por las semifinales de la Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo El Pincha, que podrá contar con Marcos Rojo, irá en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en el partido decisivo. El encuentro de ida, que se jugó en La Plata, terminó igualado sin goles. El ganador se enfrentará a Palmeiras. Por Agregar C5N en









En el partido de vuelta, Estudiantes podrá contar con Marcos Rojo.

Estudiantes jugará ante Flamengo este jueves en el Estadio Maracaná en marco del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El ganador jugará la final el sábado 28 de noviembre en Uruguay frente al Palmeiras.

El Pincha llega a este encuentro con la buena noticia de poder contar con el defensor Marcos Rojo luego de recibir la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) finalmente aceptó su apelación.

En el partido de ida, que terminó igualado 0 a 0, el conjunto dirigido por Alexander Medina pudo neutralizar al Mengao y tuvo más oportunidades de llevarse la victoria, pero no pudieron sacar ventaja y ahora irá en busca de hacer historia en el Maracaná.

Pensando en el 11 ideal, además del excentral de la Selección, el Cacique también tendrá a disposición a Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes no pudieron estar en la ida por sanción y se perfilan para ser titulares en la vuelta.

En su camino hacia las semis, el León clasificó de manera agónica en la fase de grupos, mientras que en los octavos de final derrotó a la Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.