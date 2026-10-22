22 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juega Flamengo vs. Estudiantes, por las semifinales de la Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo

El Pincha, que podrá contar con Marcos Rojo, irá en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en el partido decisivo. El encuentro de ida, que se jugó en La Plata, terminó igualado sin goles. El ganador se enfrentará a Palmeiras.

Por
En el partido de vuelta

En el partido de vuelta, Estudiantes podrá contar con Marcos Rojo.

Estudiantes jugará ante Flamengo este jueves en el Estadio Maracaná en marco del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El ganador jugará la final el sábado 28 de noviembre en Uruguay frente al Palmeiras.

cuando juegan boca y atletico mineiro la final de la sudamericana: dia y horario del partido definitorio
Te puede interesar:

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

En el partido de ida, que terminó igualado 0 a 0, el conjunto dirigido por Alexander Medina pudo neutralizar al Mengao y tuvo más oportunidades de llevarse la victoria, pero no pudieron sacar ventaja y ahora irá en busca de hacer historia en el Maracaná.

Pensando en el 11 ideal, además del excentral de la Selección, el Cacique también tendrá a disposición a Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes no pudieron estar en la ida por sanción y se perfilan para ser titulares en la vuelta.

En su camino hacia las semis, el León clasificó de manera agónica en la fase de grupos, mientras que en los octavos de final derrotó a la Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.

Por su parte, el actual campeón de la Libertadores llegó a esta instancia luego de arrasar en la fase de grupos: terminó primero en su zona con 16 puntos, para luego eliminar a Cruzeiro de Brasil y a Independiente del Valle de Ecuador, con respectivos globales de 3-2 y 3-1.

En cuanto a los titulares, Leonardo Jardim podría realizar dos cambios respecto al equipo que jugó en La Plata: Guillermo Varela podría ganarle la pulseada a Emerson y en la delantera, Gonzalo Plata jugaría en lugar de Bruno Henrique Pinto.

Flamengo vs. Estudiantes (LP): a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium
  • Estadio: Maracaná
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
  • VAR: Antonio García (Uru)

Flamengo vs. Estudiantes (LP): probables formaciones

  • Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.
  • Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Los valores varían según la aerolínea, la cantidad de escalas y las fechas elegidas.

Cuál es la opción más barata para ir a ver a Boca en Barranquilla en la final de la Sudamericana

Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

El importante premio que acumuló Boca por llegar a la final de la Sudamericana y cuánto puede ganar si es campeón

Boca le ganó 3 a 1 a Vasco da Gama y la pareja se fue feliz por la victoria y el compromiso

El video más viral del Maracaná: tras el triunfo de Boca, un hincha le pidió matrimonio a su novia

La bronca de Leonel Flores.

Se vengó: el posteo de Leonel Flores que tuvo que borrar tras el triunfo de Boca ante Vasco da Gama

Boca ganó la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Vasco da Gama

Rating Cero

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

La influencer presentó a su nueva pareja.

Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 

Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

Luis ventura apuntó contra Damian Rojo.

Luis Ventura explotó contra las críticas a APTRA y apuntó sin filtro contra Damián Rojo: "Se cansó de sacar provecho"

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

últimas noticias

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

Hace 7 minutos
La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 26 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 28 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 50 minutos
BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

Hace 56 minutos