Álvaro Elizalde agradeció al sistema de salud por la atención a los ciudadanos trasandinos y remarcó que "nada justifica la barbarie ni el linchamiento que se produjo con motivo de este partido de fútbol".

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Tras los incidentes en el partido entre Independiente y la U. de Chile, Álvaro Elizalde, el ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo" . Además, confirmó que se acordó realizar una mesa técnica de trabajo con autoridades argentinas para evitar que un episodio de esta magnitud vuelva a ocurrir.

En cuanto a los heridos, aún permanecen internados dos hinchas, Gonzalo Alfaro y Jaime Mora , quienes aseguró "están fuera de riesgo vital". El ministro del Interior chileno agradeció la atención brindada por el personal médico de los hospitales Fiorito, Perón y Wilde, resaltando el profesionalismo en la asistencia a las víctimas. "Tuve la oportunidad de reunirme con sus familiares y reconocer la labor de todo el personal de salud", señaló el funcionario.

Ante este escenario, se acordó la conformación de una mesa técnica de trabajo entre el gobierno argentino, la provincia de Buenos Aires y las autoridades chilenas. El objetivo: diseñar medidas efectivas, basadas en las legislaciones vigentes, que permitan erradicar la violencia de los estadios y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

"Quiero insistir en la importancia de trabajar porque la relación entre los dos países, países hermanos, a vez más estrecha, tenemos un futuro común", expresó Álvaro Elizalde. En esa línea señaló que "es evidente que la organización no estuvo a la altura de que se requería".

Por último, sentenció que " nosotros condenamos toda forma de violencia en el fútbol , el espectáculo deportivo está dentro de la cancha, no afuera hay quienes se creen más protagonistas de quienes están jugando el partido de fútbol".

El parte médico de los hinchas chilenos que terminaron internado tras los incidentes

Embed - BARBARIE eN AVELLANEDA: PARTE MÉDICO de los HINCHAS CHILENOS

"El paciente Jaime Mora se encuentra en el servicio de neurocirugía, está evolucionando favorablemente, está lúcido. En las próximas 72 horas estaría en condiciones de revaluar la posibilidad de alta. En el caso de Alfaro, se encuentra en terapia intensiva, con respiración mecánica y sedoanalgesia. Debería evolucionar de forma favorable", informó el director del centro médico, Luis López.

Los pacientes atendidos presentaron traumatismos leves de cráneo, tórax, abdomen y lesiones traumatológicas en miembros superiores e inferiores. Fueron tratados y dados de alta progresivamente durante la madrugada en el Hospital Fiorito.

Javier Alonso dio detalles sobre la situación judicial de los imputados

Javier Alonso Alonso, ministro de Seguridad bonaerense.

Sobre los hinchas que fueron detenidos, Alonso afirmó que "quedaron todos identificados, pero como esas penas son excarcelables, lo másprobable es que vuelvan a Chile y que siga la causa judicial en su país".

En el caso de los hinchas de Independiente, el Ministro contó: "Tenemos identificados a la mayoría de los que ingresaron en la tribuna y en particular están identificados los que golpearon salvajemente, que van a estar imputados por intento de homicidio". Además agregó que todos tendrán "prohibición al estadio".

En cuanto a la responsabilidad que le cabe a cada parte, indicó que "hay gente que tiene que rendir cuentas, ¿no? Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo".

En ese sentido, cargó contra el ente sudamericano e indicó que "son decisiones que tomó el coordinador de la CONMEBOL. Tres veces le dijo la Policía y la Aprevide que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender y digamos si nosotros hubiéramos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo, la gente bajaba de la tribuna y no hubiera pasado nada de lo que pasó".

"Esto es muy importante porque como yo siempre digo, después salen con la pasión del fútbol, pero el espectáculo no se puede detener. Hubo tres advertencias a la Conmebol y no las escucharon. Es más, lo que ellos sugerían era que subiera la infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena", concluyó.