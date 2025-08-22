22 de agosto de 2025 Inicio
River se ilusiona con la Libertadores: cómo será la venta de entradas para recibir a Palmeiras

Tras lograr la clasificación a los cuartos de final frente a Libertad, los hinchas se preparan para el duelo ante el conjunto brasilero en el Monumental, a mediados de septiembre. La vuelta se jugará en la ciudad de San Pablo.

Los hinchas se ilusionan con la Copa Libertadores. 

River sufrió más de la cuenta para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América: necesitó de los penales para vencer a Libertad de Paraguay y los hinchas están expectantes sobre la venta de entradas para el duelo de ida ante Palmeiras en el Estadio Monumental.

El Muñeco se enojó con un periodista en la conferencia de prensa.
Gallardo cruzó a un periodista luego de la victoria de River: "Si eso esperabas, no perdimos..."

A espera de la confirmación oficial por parte de la Conmebol, el duelo con el conjunto paulista se jugará el martes 16, miércoles 17 o jueves 18 de septiembre. Mientras que la revancha se disputará una semana después, en la ciudad de San Pablo.

Con respecto a la venta de entradas, el sistema a utilizar será la plataforma River ID, la misma que el club viene implementando hace años para sus socios, abonados y no socios.

franco armani
Franco Armani tapando el penal que le dio la clasificación a River a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River - Palmeiras: cómo y cuando será la venta de entradas para recibir a Palmeiras

Usando como parámetro los tiempos implementados para la llave de octavos de final ante Libertad, el club ultima detalles para lanzar la venta oficial de tickets de cara el duelo ante Palmeiras.

El calendario marca que el duelo ante los brasileros se jugaría en la tercer semana de septiembre por lo que las entradas saldrían a la venta una semana antes.: específicamente entre el martes 9 y viernes 12 del mismo mes, siempre por el sistema de River ID.

