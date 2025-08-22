River se ilusiona con la Libertadores: cómo será la venta de entradas para recibir a Palmeiras Tras lograr la clasificación a los cuartos de final frente a Libertad, los hinchas se preparan para el duelo ante el conjunto brasilero en el Monumental, a mediados de septiembre. La vuelta se jugará en la ciudad de San Pablo. Por







River sufrió más de la cuenta para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América: necesitó de los penales para vencer a Libertad de Paraguay y los hinchas están expectantes sobre la venta de entradas para el duelo de ida ante Palmeiras en el Estadio Monumental.

A espera de la confirmación oficial por parte de la Conmebol, el duelo con el conjunto paulista se jugará el martes 16, miércoles 17 o jueves 18 de septiembre. Mientras que la revancha se disputará una semana después, en la ciudad de San Pablo.

Con respecto a la venta de entradas, el sistema a utilizar será la plataforma River ID, la misma que el club viene implementando hace años para sus socios, abonados y no socios.

River - Palmeiras: cómo y cuando será la venta de entradas para recibir a Palmeiras Usando como parámetro los tiempos implementados para la llave de octavos de final ante Libertad, el club ultima detalles para lanzar la venta oficial de tickets de cara el duelo ante Palmeiras.