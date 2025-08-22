22 de agosto de 2025 Inicio
Marcelo Gallardo cruzó a un periodista luego de la victoria de River: "Si eso esperabas, no perdimos..."

El director técnico del Millonario respondió a la consulta sobre “la mala imagen” que dio el equipo en el complemento frente a Libertad por la Copa Libertadores y se molestó. “La cosa viene mal parida”, indicó.

El Muñeco se enojó con un periodista en la conferencia de prensa.

El Muñeco se enojó con un periodista en la conferencia de prensa.

Luego de la victoria de River ante Libertad que le dio el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores, el director técnico Marcelo Gallardo cruzó a un periodista que le cuestionó “la mala imagen” del equipo en el segundo tiempo y se molestó: “Si eso esperabas, no perdimos”.

El penal definitivo que convierte en héroe a Armani.
Con sufrimiento y por penales, River superó a Libertad en el Monumental y se metió en cuartos de final

La ida del duelo de octavos de final fue 0 a 0 en Paraguay y en la vuelta en el Monumental el partido terminó 1 a 1 con goles de Sebastián Driussi a los 29 minutos y Robert Rojas a los 43 de juego. En el segundo tiempo no hubo goles y la intensidad bajó.

Por ese motivo, el DT se mostró molesto por el mal desempeño, pero en conferencia de prensa le restó importancia. “Lo viví como todos en el estadio. Aguantamos muy bien el partido, hicimos lo que teníamos pensado los primeros 30 minutos ante un rival que jugó un muy buen partido. Después del gol nuestro, jugamos bien hasta los 35 minutos. Nos quedamos un poquito, perdimos el control y el gol de pelota parada nos hizo un poco de daño”, indicó.

En el análisis, aseguró que, en el complemento, la expulsión de Galoppo “cambia todo”. “Ya con 10, intentamos seguir jugando igual, porque no hubo una pausa. Nos equivocamos. El empuje de la gente, estar en nuestra cancha y el deseo de ganar nos hizo confundir, es difícil dominar el partido con un hombre menos”.

Fue entonces que un periodista le consultó sobre la mala imagen que dio el equipo en el complemento y se mostró molesto: “Bueno, pero ya hice el análisis, ¿viste lo que dije? Bueno, te contesté. No quiero repetir lo que ya dije. Cambiá la pregunta si querés. Ya hice el análisis del partido.¿Sobre el segundo tiempo? Bueno, no lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos”.

Con sufrimiento y por penales, River superó a Libertad en el Monumental y se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

River venció a Libertad por penales (3-1), tras igualar 1-1 en el estadio Monumental y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con un Franco Armani gigante, figura en la definición desde los doce pasos, el Millonario se sacó de encima un rival durísimo tras un empate inesperado (habían igualado 0-0 en Asunción) y, de paso, cortó una racha histórica de 8 tandas de penales sin ganar. Ahora, se viene una llave definitoria con Palmeiras de Brasil.

El Millonario es un equipo en ataque, y otro en defensa. Lo demostró en el primer tiempo donde el conjunto paraguayo se paró de igual a igual, no se metió atrás y tuvo su premio. River dominó el encuentro, sin embargo sufrió en cada contrataque de Libertad y no pudo mantener la diferencia en el campo de juego.

El local se había adelantado en el marcador con una jugada iniciada por un campeón del mundo. Marcos Acuña metió una asistencia premium de tres dedos, para que Facundo Colidio definiera solo en el área. Su remate pegó en el travesaño, y en el rebote Sebastián Driussi, el goleador de River del año con 10 tantos, de palomita marco el primero.

Sin embargo, el equipo paraguayo no se quedó atrás. Había avisado con algunas llegadas esporádicas, pero confirmó su buen momento en la primera etapa con la pelota parada. Así, de un tiro esquina llegó el empate de la visita: fue Robert Rojas, cumpliendo la "Ley del ex", de cabeza en el área chica, quien metió el 1-1 parcial.

armani penales

El arranque del segundo tiempo no iba a ser el mejor para el Millonario. A la lesión de Paulo Díaz, que debió ser reemplazado por Sebastián Boselli, se sumó a los 5 minutos la tonta expulsión de Giuliano Galoppo. Así, el local quedó con un jugador menos y sin Juanfer Quintero, que salió para recomponer el mediocampo.

Así, se hizo eterno los últimos minutos para el equipo de Gallardo. El Gumarelo se sintió con chances reales de llevarse el encuentro y lo fue a buscar bien Arriba. Lorenzo Melgarejo, en un ataque claro, y Lucas Sanabria, con un remate de media distancia, fueron las mejores chances que la visita desperdició. River se apagó poco a poco y, con uno menos, no pudo hacer demasiado. Los penales eran un hecho.

La estadística le jugaba en contra a River: llevaba ocho definiciones por penales perdidas. Sin embargo, apareció el mejor arquero de su historia: Franco Armani. El 1 del Millonario, que no se caracteriza por ser un ataja penales, la rompió en la tanda y se llevó la emoción y la ovación de todo el estadio. Atajó el último tiro de Marcelo Fernández para convertirse en el héroe de la noche y depositar al equipo de Núñez en cuartos de final.

Ahora, Palmeiras, el candidato número 1 para llevarse la Copa Libertadores. El Verdao superó a Universitario de Perú, tras golear de visitante 4-0 y empatar de local 0-0. El cruce de ida se jugará en el Monumental en la semana del miércoles 17 de octubre y, una semana más tarde, tendrá lugar la revancha en el Allianz Parque de Brasil.

