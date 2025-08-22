Kevin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, chocó camino al entrenamiento: lo asistieron sus compañeros El joven de 19 años protagonizó un siniestro rumbo a la práctica previa la clásico con Newell's. El club emitió un comunicado y confirmó que se “encuentra en buen estado”. Por







Kevin Gutiérrez chocó yendo al entrenamiento.

En una mañana accidentada en los accesos Buenos Aires - Rosario, Kevin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, chocó camino al entrenamiento y fue asistido sobre sus compañeros. Desde el club aclararon que no sufrió heridas de gravedad.

El hecho ocurrió a la altura del peaje de General Lagos, sobre la autopista. El impacto, según relató el medio Rosario3, el jugador sufrió traumatismo de cráneo y golpe en miembro superior. Pero igualmente se encuentra en buen estado.

Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, fueron algunos de los futbolistas que se encontraban yendo hacia la práctica en Arroyo Seco y se detuvieron a ayudarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1958870312335867945&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad. El futbolista se encuentra en buen estado y fue… pic.twitter.com/dOqre3VOuV — Rosario Central (@RosarioCentral) August 22, 2025 "El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato", detallaron en redes sociales.