22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Kevin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, chocó camino al entrenamiento: lo asistieron sus compañeros

El joven de 19 años protagonizó un siniestro rumbo a la práctica previa la clásico con Newell's. El club emitió un comunicado y confirmó que se “encuentra en buen estado”.

Por
Kevin Gutiérrez chocó yendo al entrenamiento.

Kevin Gutiérrez chocó yendo al entrenamiento.

En una mañana accidentada en los accesos Buenos Aires - Rosario, Kevin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, chocó camino al entrenamiento y fue asistido sobre sus compañeros. Desde el club aclararon que no sufrió heridas de gravedad.

Trágico accidente en una obra en construcción en Santa Fe: murieron cuatro obreros y uno está grave.
Te puede interesar:

Trágico accidente en una obra en construcción: murieron cuatro obreros y uno está grave

El hecho ocurrió a la altura del peaje de General Lagos, sobre la autopista. El impacto, según relató el medio Rosario3, el jugador sufrió traumatismo de cráneo y golpe en miembro superior. Pero igualmente se encuentra en buen estado.

Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, fueron algunos de los futbolistas que se encontraban yendo hacia la práctica en Arroyo Seco y se detuvieron a ayudarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1958870312335867945&partner=&hide_thread=false

"El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato", detallaron en redes sociales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen.
play

Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas

play

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Payet volvió a ser el emblema de Olympique.

Se destacó en Europa y amenazó con romperse los ligamentos cruzados si no lo transferían

Los hinchas se ilusionan con la Copa Libertadores. 

River se ilusiona con la Libertadores: cómo será la venta de entradas para recibir a Palmeiras

El Muñeco se enojó con un periodista en la conferencia de prensa.

Gallardo cruzó a un periodista luego de la victoria de River: "Si eso esperabas, no perdimos..."

play

El Gobierno bonaerense anunció que Independiente no podrá jugar en su estadio contra Platense

Rating Cero

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

La producción logra equilibrar momentos de humor con secuencias de alta tensión emocional.
play

Está en Netflix y es una serie buenísima: tiene mucho romance y te atrapa

La Voz Argentina le saca poder al jurado.

La Voz cambia: el golpe de efecto que impactará a Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda!

Michael Jackson.

La impresionante transformación de Michael Jackson: así se veía antes de los retoques

Thunderbolts, es la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.

Uno de los últimos estrenos de Marvel llega al streaming con buenas críticas: de cuál se trata

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

últimas noticias

play

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Hace 22 minutos
play
Esta película sueca causa furor en Netflix.

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

Hace 26 minutos
play

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

Hace 33 minutos
Con esta opción no va a ser necesario depender de efectivo ni pasar por casas de cambio.

Asi funciona Bolsillo CLP, la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Hace 40 minutos
Cada vez más personas recurren a la tecnología para relacionarse.

Adiós a Tinder: la nueva app que pocos conocen y le compite de igual a igual

Hace 41 minutos