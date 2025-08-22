Kevin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, chocó camino al entrenamiento: lo asistieron sus compañeros

En una mañana accidentada en los accesos Buenos Aires - Rosario, Kevin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, chocó camino al entrenamiento y fue asistido sobre sus compañeros. Desde el club aclararon que no sufrió heridas de gravedad.
El joven de 19 años protagonizó un siniestro rumbo a la práctica previa la clásico con Newell's. El club emitió un comunicado y confirmó que se “encuentra en buen estado”.
El hecho ocurrió a la altura del peaje de General Lagos, sobre la autopista. El impacto, según relató el medio Rosario3, el jugador sufrió traumatismo de cráneo y golpe en miembro superior. Pero igualmente se encuentra en buen estado.
Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, fueron algunos de los futbolistas que se encontraban yendo hacia la práctica en Arroyo Seco y se detuvieron a ayudarlo.
"El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato", detallaron en redes sociales.