Argentina derrotó a Eslovaquia en la Billie Jean King Cup y se ilusiona con la clasificación El equipo capitaneado por Mercedes Paz logró el resultado ideal en la primera serie y el domingo deberá enfrentar a Suiza para poder definir el pase a los qualifiers. Julia Riera y Solana Sierra se adueñaron de los singles, mientras que la oriunda de Pergamino y Jazmín Ortenzi sellaron la serie. Por Andrea Lonardi







Argentina venció a Eslovaquia por 3 a 0. Redes sociales

En la primera jornada de competencia, el equipo argentino de la Billie Jean King Cup, capitaneado por Mercedes Paz, venció a Eslovaquia por 3 a 0 y dejó encaminada la clasificación a los qualifiers. El domingo enfrentará a Suiza en el Córdoba Lawn Tennis Club y definirá su futuro.

En el primer punto de la serie, la oriunda de Pergamino, Julia Riera, enfrentó a Viktoria Hruncakova y logró superarla desde el físico y la velocidad hasta en la mentalidad. La eslovaca admitió en conferencia de prensa que no se siente cómoda en polvo de ladrillo y el viento le jugó una mala pasada en puntos importantes.

Luego de un cierre afectado por los nervios, la victoria fue por 6-2 y 6-1 y posicionaba a Riera, ubicada en el puesto nro. 170, como una de las candidatas para disputar el dobles. Con el 1 a 0 puesto sobre la mesa, Solana Sierra saltó a la cancha para enfrentar a Rebecca Sramkova en el segundo punto.

Riera Redes sociales La marplatense tuvo un buen inicio de partido, fue más clara y logró concretar golpes certeros para llevarse la primera manga por 6-2, pero el inicio del segundo fue favorable para la eslovaca, quien comenzó a encontrar los espacios y aprovechó los primeros errores de Sierra en la red, lo que llevó a un 2-0 que ilusionó con un posible tercer parcial.

Sin embargo, Solana volvió a mostrar diferencia con la derecha y logró llevarse el set para poner al equipo local 2 a 0 en la serie. Al finalizar el partido, el mascota de la tenista ingresó a la cancha para poder celebrar con ella y generó una tierna postal en la Cancha central. “Estoy contenta con la victoria. Desde 2022 hasta hoy pude cambiar muchas cosas de mi juego”, contó en conferencia de prensa.

Equipo argentino Redes sociales El tercer punto estaba a cargo del dobles y Mercedes Paz consideró que la dupla para salir a la cancha debía estar conformada por Jazmín Ortenzi y Julia Riera, a pesar de haberse especulado la presencia de Lourdes Carlé. El encuentro comenzó con mayor superioridad local, pero el segundo parcial fue para la visita. Todo se definió en el tercero y dejó a Argentina con un resultado ideal. El fin de semana en Córdoba continúa con el enfrentamiento entre Eslovaquia y Suiza el sábado a las 11 con dos singles y un dobles. Mientras que, Argentina volverá a jugar el domingo contra Suiza al mismo horario que los días previos con el objetivo de lograr la clasificación. Cronograma y televisación de la Billie Jean King Cup Día 2 (sábado 15/10): Eslovaquia vs. Suiza

Día 3 (domingo 16/10): Argentina vs. Suiza Cada serie constará de 3 puntos, con dos singles seguidos de un dobles. Los partidos comenzarán a las 11:00 y serán transmitidos por TyC Sports.