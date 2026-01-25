25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Además de Carboni, este es el futbolista más caro del plantel de Racing

El mediocampista de 20 años es una de las grandes incorporaciones del mercado de pases, pero no es la única joya de La Academia. Otro jugador que ya estaba en el club tiene exactamente el mismo valor de mercado.

Por
Valentín Carboni tiene un valor de mercado de 10 millones de euros.

Valentín Carboni tiene un valor de mercado de 10 millones de euros.

Instagram @valencarboni_
  • Valentín Carboni llegó a Racing como refuerzo en este mercado de pases.
  • El sitio especializado Transfermarkt lo valúa en 10 millones de euros; es el jugador más caro del plantel.
  • El único que lo iguala es el mediocampista Juan Ignacio Nardoni.
  • El ex Unión es un jugador clave en el planteo de Gustavo Costas.

Racing acaba de comenzar una temporada 2026 que será intensa. A los frentes locales del Torneo Apertura y la Copa Argentina se suma la Copa Sudamericana, y el club sigue activo en el mercado de pases para competir de la mejor manera. De hecho, ya tiene jugadores muy bien valuados en lo económico.

Lamine Yamal marcó tendencia con su look.
Te puede interesar:

El look clásico con el que Lamine Yamal busca marcar tendencia en 2026

El futbolista más caro del plantel es Valentín Carboni, que llegó desde Italia en este mercado de pases. El mediocampista de 20 años, campeón de la Copa América 2024 con la Selección argentina, está valuado en 10 millones de euros (11,8 millones de dólares) por el sitio especializado Transfermarkt.

Sin duda es una de las grandes apuestas de Racing para 2026, pero no la única. El plantel incluye a otro jugador con exactamente el mismo valor estimado de mercado: se trata de Juan Ignacio Nardoni, el mediocampista de 23 años surgido de Unión de Santa Fe que llegó a Avellaneda en enero de 2023.

Nardoni

La Academia compró su pase por una cifra cercana a los 6 millones de dólares, lo que representó la operación más cara en la historia del club. Durante toda la temporada pasada, Nardoni fue una pieza clave en el planteo de Gustavo Costas, y mostró tanto un crecimiento sostenido como regularidad y proyección.

Esto se refleja en los números: actualmente, junto con Carboni, es uno de los jugadores más caros de todo el fútbol argentino. Otros futbolistas que se ubican en la línea de los 11,8 millones de dólares son Maher Carrizo, de Vélez Sarsfield, y Kevin Lomónaco, de Independiente.

Los futbolistas más caros de Racing

  1. Valentín Carboni: 11,8 millones de dólares.
  2. Juan Ignacio Nardoni: 11,8 millones de dólares.
  3. Santiago Sosa: 10,6 millones de dólares.
  4. Marco Di Césare: 7 millones de dólares.
  5. Gastón Martirena: 6,4 millones de dólares.
  6. Facundo Cambeses: 5,8 millones de dólares.
  7. Matko Miljevic: 5,8 millones de dólares.
  8. Baltasar Rodríguez: 5,3 millones de dólares.
  9. Matías Zaracho: 4,7 millones de dólares.
  10. Gabriel Rojas: 3,5 millones de dólares.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los cinco grandes se quedó atrás en cuanto al valor de su plantel.

El grande del fútbol argentino que no se mete en el top 10 de los planteles más caros del país

Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido ante Real Madrid 

¿Se pierde el Mundial? Villarreal confirmó la lesión de Foyth y se encienden las alarmas en la Selección

Boca debutará desde las 18:30 ante Deportivo Riestra en La Bombonera

Sin refuerzos, Boca debuta en el torneo ante Deportivo Riestra

Argelia será el primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Argelia, la selección más europea del continente africano que enfrentará Argentina: quiénes son los Zorros del Desierto

Todo Gimnasia grita el gol de Barros Schelotto, para la locura de los hinchas.
play

Tropiezo de Racing en su estreno en el Torneo Apertura: perdió 2-1 ante Gimnasia en La Plata

Messi mira el festejo de los jugadores de Alianza Lima
play

Dura derrota del Inter Miami de Messi: cayó 3-0 frente a Alianza Lima en el primer partido del año

Rating Cero

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Hace 12 minutos
Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 21 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 29 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 30 minutos
play
La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

Hace 32 minutos