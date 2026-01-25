Además de Carboni, este es el futbolista más caro del plantel de Racing El mediocampista de 20 años es una de las grandes incorporaciones del mercado de pases, pero no es la única joya de La Academia. Otro jugador que ya estaba en el club tiene exactamente el mismo valor de mercado. Por + Seguir en







Valentín Carboni tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. Instagram @valencarboni_

Valentín Carboni llegó a Racing como refuerzo en este mercado de pases.

El sitio especializado Transfermarkt lo valúa en 10 millones de euros; es el jugador más caro del plantel.

El único que lo iguala es el mediocampista Juan Ignacio Nardoni.

El ex Unión es un jugador clave en el planteo de Gustavo Costas. Racing acaba de comenzar una temporada 2026 que será intensa. A los frentes locales del Torneo Apertura y la Copa Argentina se suma la Copa Sudamericana, y el club sigue activo en el mercado de pases para competir de la mejor manera. De hecho, ya tiene jugadores muy bien valuados en lo económico.

El futbolista más caro del plantel es Valentín Carboni, que llegó desde Italia en este mercado de pases. El mediocampista de 20 años, campeón de la Copa América 2024 con la Selección argentina, está valuado en 10 millones de euros (11,8 millones de dólares) por el sitio especializado Transfermarkt.

Sin duda es una de las grandes apuestas de Racing para 2026, pero no la única. El plantel incluye a otro jugador con exactamente el mismo valor estimado de mercado: se trata de Juan Ignacio Nardoni, el mediocampista de 23 años surgido de Unión de Santa Fe que llegó a Avellaneda en enero de 2023.

Nardoni La Academia compró su pase por una cifra cercana a los 6 millones de dólares, lo que representó la operación más cara en la historia del club. Durante toda la temporada pasada, Nardoni fue una pieza clave en el planteo de Gustavo Costas, y mostró tanto un crecimiento sostenido como regularidad y proyección.

Esto se refleja en los números: actualmente, junto con Carboni, es uno de los jugadores más caros de todo el fútbol argentino. Otros futbolistas que se ubican en la línea de los 11,8 millones de dólares son Maher Carrizo, de Vélez Sarsfield, y Kevin Lomónaco, de Independiente.

Los futbolistas más caros de Racing Valentín Carboni: 11,8 millones de dólares. Juan Ignacio Nardoni: 11,8 millones de dólares. Santiago Sosa: 10,6 millones de dólares. Marco Di Césare: 7 millones de dólares. Gastón Martirena: 6,4 millones de dólares. Facundo Cambeses: 5,8 millones de dólares. Matko Miljevic: 5,8 millones de dólares. Baltasar Rodríguez: 5,3 millones de dólares. Matías Zaracho: 4,7 millones de dólares. Gabriel Rojas: 3,5 millones de dólares.