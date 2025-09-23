23 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué no hay que poner un espejo frente a la entrada principal de la casa

Evitar ciertos lugares mejora la armonía del ambiente. Existen alternativas decorativas que potencian la entrada sin afectar el bienestar.

La repetición de la entrada en el espejo puede transmitir confusión y alterar la percepción del espacio.

La repetición de la entrada en el espejo puede transmitir confusión y alterar la percepción del espacio.

Los espejos suelen ser piezas más que importantes en la decoración por su capacidad de ampliar visualmente los espacios y reflejar la luz. Sin embargo, no todas las ubicaciones son recomendables. Colocar uno frente a la puerta de ingreso puede tener consecuencias poco favorables tanto en la armonía de la vivienda como en la percepción de quienes viven en ella.

Según el Feng Shui, la entrada principal es un punto de alto valor simbólico, ya que es el lugar por donde ingresa la energía vital, conocida como chi. Situar un espejo en ese sector puede desviar o bloquear ese flujo, afectando la prosperidad y el bienestar general del hogar. Esta idea también encuentra respaldo en diseñadores de interiores, quienes advierten que el reflejo de la puerta al abrirla o cerrarla puede resultar incómodo y generar sensación de inestabilidad.

Más allá de las creencias, esta disposición suele producir un efecto visual poco agradable. La repetición de la entrada en el espejo puede transmitir confusión y alterar la percepción del espacio, lo que hace más difícil que la casa proyecte calma y seguridad desde el primer momento. Por eso, conviene explorar otras alternativas decorativas que potencien la entrada sin comprometer la energía del lugar.

Alternativas en lugar de poner un espejo frente a la entrada principal de la casa

Una opción práctica es ubicar el espejo en una pared lateral, lo que permite aprovechar su efecto de luz y amplitud sin interferir en el paso del chi. De esta manera, se mantiene la funcionalidad del objeto y, al mismo tiempo, la armonía de la vivienda.

Otra alternativa es sumar elementos decorativos como plantas, cuadros o alfombras, que ayudan a absorber y distribuir de forma equilibrada la energía que ingresa por la puerta. Estos recursos aportan calidez, color y personalidad, creando un ambiente de bienvenida más agradable.

También es recomendable orientar el espejo hacia el interior de la casa. Así, su reflejo mostrará espacios internos en lugar de la puerta de entrada, lo que refuerza la idea de apertura y continuidad dentro del hogar sin obstaculizar el flujo energético.

