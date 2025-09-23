Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto La cantante eligió una fragancia de su propia línea. Su aroma incluye nueve notas que transmiten sensualidad y frescura.







La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia. Redes sociales

Shakira no solo marca tendencia con su música, sino también con su estilo inconfundible. En ese sentido, en su vida cotidiana usa un perfume que refleja su personalidad. Así, se reveló cuál es la fragancia que la cantante colombiana utiliza con mayor frecuencia, un detalle íntimo que despertó la curiosidad de sus fanáticos alrededor del mundo.

La oriunda de Barranquilla encontró en los perfumes una forma de extender su identidad artística. Su fragancia preferida no solo se convirtió en un objeto de deseo entre sus seguidores, sino también en una propuesta que mezcla sensualidad, frescura y un sello personal que la distingue en cada ocasión.

Lejos de ser un simple producto de belleza, la elección de Shakira marca tendencia y consolida su lugar como referente de estilo. La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia: intensa, sofisticada y con un toque irresistible que la acompaña tanto en su vida pública como en la privada.

Dance Red Midnight, Gran Chapur

Cuál es el perfume favorito de Shakira La artista colombiana elige el “Dance Midnight Red”, una de las fragancias más icónicas de su propia firma Shakira Perfumes. Este Eau de Toilette se posicionó entre los más buscados gracias a su irresistible mezcla de nueve aromas que despiertan frescura y sensualidad. Entre sus notas destacan arándano, bergamota, nashi, caramelo, flor de azahar, tuberosa, haba tonka, pachulí y vainilla, una combinación que logra un equilibrio perfecto entre dulzura y seducción.