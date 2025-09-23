Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

Shakira no solo marca tendencia con su música, sino también con su estilo inconfundible. En ese sentido, en su vida cotidiana usa un perfume que refleja su personalidad. Así, se reveló cuál es la fragancia que la cantante colombiana utiliza con mayor frecuencia, un detalle íntimo que despertó la curiosidad de sus fanáticos alrededor del mundo.
La oriunda de Barranquilla encontró en los perfumes una forma de extender su identidad artística. Su fragancia preferida no solo se convirtió en un objeto de deseo entre sus seguidores, sino también en una propuesta que mezcla sensualidad, frescura y un sello personal que la distingue en cada ocasión.
Lejos de ser un simple producto de belleza, la elección de Shakira marca tendencia y consolida su lugar como referente de estilo. La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia: intensa, sofisticada y con un toque irresistible que la acompaña tanto en su vida pública como en la privada.
Cuál es el perfume favorito de Shakira
La artista colombiana elige el “Dance Midnight Red”, una de las fragancias más icónicas de su propia firma Shakira Perfumes. Este Eau de Toilette se posicionó entre los más buscados gracias a su irresistible mezcla de nueve aromas que despiertan frescura y sensualidad. Entre sus notas destacan arándano, bergamota, nashi, caramelo, flor de azahar, tuberosa, haba tonka, pachulí y vainilla, una combinación que logra un equilibrio perfecto entre dulzura y seducción.
Su diseño tampoco pasa desapercibido, ya que el frasco, inspirado en la silueta de la cantante, presenta un degradé en tonos rojos y negros que hacen referencia a la elegancia y a un espíritu nocturno. Según la descripción oficial, se trata de una propuesta pensada para brillar tanto en eventos especiales como en el día a día.
Dance Red Midnight,
Shakira perfumes
El precio ronda los 21 dólares y puede encontrarse en cadenas internacionales como Walmart y Falabella, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes desean compartir un poco del estilo de la artista. Además, forma parte de una colección más amplia que incluye otras creaciones como “Muse”, “Star” y “Midnight”, aunque “Dance Midnight Red” es el elegido que Shakira utiliza con mayor frecuencia, consolidándose como su sello más característico.