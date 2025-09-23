Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

El actor confirmó que su separación legal finalmente quedó asentada en la justicia y sorprendió al revelar que ya está listo para dar el “sí” otra vez.

Matías Alé se encontraba en un punto decisivo de su vida personal : había anunciado su casamiento con Martina Vignolo, pero un impedimento legal lo tenía detenido. Ahora logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: ¿qué había pasado?.

Matías y Martina llevan alrededor de 18 meses de relación, habiéndose conocido cuando trabajaron juntos, y luego de la propuesta en 2024. El amor, la emoción y la expectativa fueron creciendo públicamente mientras se resolvían los trámites legales que lo impedían avanzar. En su posteo de Instagram, usando una foto del acta de divorcio, Alé escribió: “¡Nos casamos! Te amo, Marti Vignolo” .

El casamiento con Martina ya tiene fecha y lugar confirmados: el 24 de octubre en Mar del Plata, ciudad con la que Alé tiene fuerte vínculo personal y sentimental. Los medios, amigos y fans siguieron muy de cerca este episodio, ya que el retraso judicial había generado rumores y preocupación. Ahora, con la fecha confirmada y el trámite concluido, la expectativa crece por la ceremonia, los preparativos y los detalles finales que vendrán.

Aunque ya estaba separado de su ex esposa, María del Mar Cuello Molar, el divorcio nunca había sido formalmente asentado en los registros oficiales, lo que lo mantenía legalmente casado.

El actor recurrió al prestigioso abogado Fernando Burlando para destrabar la situación. Fue él quien gestionó el trámite pendiente y logró que el divorcio quedara formalizado legalmente. Una vez que el acta oficial de divorcio quedó asentada, Alé compartió la noticia públicamente en sus redes sociales, mostrando el documento legal. Ese “papel” era lo que faltaba para que no existieran impedimentos jurídicos a su nuevo casamiento.

Además, agradeció a su equipo legal, amigos y seguidores por la paciencia y apoyo para que todo “ese bendito papel” llegara a tiempo. Con el divorcio ya asentado legalmente, Matías Alé ya no tiene impedimentos legales para casarse de nuevo. La incertidumbre que había generado el retraso del trámite se disipó, y ahora todo está preparado para la boda.