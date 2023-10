Lionel Scaloni sobre Messi: "Está bien, hablaré con él para definir si juega de inico o no"

Lionel Messi es el gran interrogante para la Selección argentina de cara al tercer partido de Eliminatorias 2023, tras la molestia muscular que padeció el último mes y que se originó tras la doble fecha anterior, Lionel Scaloni habló sobre cómo formará el equipo y si aún no confirmó la presencia del capitán entre los 11 titulares.

Durante una conferencia de prensa en Ezeiza, el santafesino aseguró que encontró “bien” al jugador de Inter Miami, sin embargo, no confirmó que fuera a ser parte de la partida ante Paraguay este jueves a las 20 en el Monumental correspondiente por la tercera fecha de la doble fecha FIFA rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En ese sentido, el entrenado campeón del mundo aseguró que hablará con La Pulga para definir si jugará como titular o estará en el banco de suplentes. “Nos queda un entrenamiento más y es muy importante para él. Hablaré con él y definiré si juega de inicio o no. En base a eso, el equipo puede cambiar”, sostuvo.

“Si está al ciento por ciento, ya saben cómo pienso”, aclaró sobre su intención de disponerlo siempre la mayor cantidad de tiempo posible.

¿MESSI será titular contra Paraguay? Esto respondió Scaloni — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2023

Messi jugó 90 minutos por última vez en el partido de Inter Miami ante Los Ángeles FC, el pasado 4 de septiembre. Cuatro días más tarde, lo hizo en casi la totalidad de la victoria ante Ecuador en el Monumental, donde se resintió en la cicatriz de un viejo desgarro.

Tras ello, el astro argentino quedó al margen del segundo partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia y en su club no pudo jugar con continuidad. En Estados Unidos se perdió la final de la US Open Cup y los últimos cuatro encuentros del conjunto de La Florida, que ya quedó eliminada de la postemporada y finalizará su calendario oficial a fines de mes.

Ente esa situación, Scaloni se despreocupó por la falta de competencia que se avecina en la agenda de Messi: “Siendo egoísta, podríamos decir que no nos afecta tanto porque con nosotros estará hasta la próxima fecha FIFA”.

Lionel Scaloni habló de la posibilidad que Julián y Lautaro jueguen juntos

En duda para definir cómo estará conformada el resto del equipo de acuerdo a la presencia de Lionel Messi, Lionel Scaloni aseguró que su idea es que jueguen “los que mejor están” y valoró “la competencia sana” que existe en el plantel argentino.

Es por ello que no dejó en claro cómo podría salir a la cancha la Selección ante Paraguay. En ese sentido, mantuvo la incertidumbre en relación a la presencia de Lautaro Martínez o Julián Álvarez, los dos delanteros argentinos de mejor actualidad en el fútbol europeo y si pueden llegar a jugar juntos.

“Han jugado juntos los nueves, en la anterior conferencia me dijeron que no, pero han jugado juntos de entrada. Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son nueves los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos”, explicó.

"PUEDEN JUGAR JUNTOS"

Lionel Scaloni se refirió a la posibilidad de que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartan la ofensiva de la Selección Argentina.

— ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 11, 2023



"PUEDEN JUGAR JUNTOS"



Lionel Scaloni se refirió a la posibilidad de que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartan la ofensiva de la Selección Argentina.



Mirá Fútbol 12 en vivo, acá --> https://t.co/fBEuoSH0Gl pic.twitter.com/q1yA9GnERQ — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 11, 2023

Argentina, punteros de las Eliminatorias junto a Brasil con puntaje ideal (6), recibirá este jueves a Paraguay desde las 20 en el Monumental y, luego, visitará a Perú en el Estadio Nacional de Lima, el martes próximo a las 23.

En tanto, cerrará el año con Uruguay en el estadio Monumental y visitará a Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro, el 16 y 21 de noviembre, respectivamente.