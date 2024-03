El entrenador aseguró que ganar una Copa del Mundo "trastoca un poco" la vida y ese era "un momento de pensar" junto a sus colaboradores. "A nivel personal, cuando decía de parar la pelota es porque tenía un tiempo para reflexionar de todo lo que había sucedido y de lo que venía", agregó.

Durante una entrevista con AFA Estudio, recordó que "venían cosas importantes y hay que estar fuerte, bien, lúcido. Creo que era el momento, después de pensarlo, de tener reuniones, de hablar con la gente que tocaba, que yo necesitaba hablar para transmitirle lo que sentía", consideró.

"Cuando decía parar la pelota es porque tenía un tiempo para reflexionar por lo que había sucedido y por lo que venía, y había que estar bien, fuerte, lúcido. Creo que era el momento de decirlo".

Scaloni, sobre sus dicho en el Maracaná y el post Mundial.



Scaloni remarcó que la decisión no fue continuar, porque "nunca dijimos de no seguir", sino "reforzar los conceptos, reforzar lo que se viene e intentar no bajar el pistón, que es de lo que se trata, de seguir compitiendo. La cosa es seguir ganando, que creo que es muy difícil, pero a mí me preocupa seguir compitiendo y era una necesidad que tenía de hablar con la gente que yo sentía", concluyó.

El DT habló desde Filadelfia, en Estados Unidos, donde esta mañana la Selección argentina se entrenó de cara al amistoso de este viernes ante El Salvador. El plantel hizo ejercicios con pelota, tácticos en ataque con definición y fútbol en espacios reducidos.

Oficial: Lionel Messi no jugará los amistosos de la Selección argentina en Estados Unidos

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, no formará parte de los amistosos en Estados Unidos que jugará el equipo que dirige Lionel Scaloni ante El Salvador y Costa Rica. El 10 sufrió un inconveniente muscular durante el partido de Inter Miami y Nashville por la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Lionel Messi no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo Inter Miami ante Nashville SC", informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la cuenta oficial de la Selección en X (ex Twitter).

Comunicado Selección Messi

La baja de Messi se suma a las de Paulo Dybala (lesión en un aductor) y Marcos Senesi (desgarro). De esta manera, la Scaloneta tendrá ausencias muy importantes para estos encuentros, que son preparatorios para la Copa América de Estados Unidos.