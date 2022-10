Santino cumplió el sueño de conocer la Bombonera: fue a ver Boca vs Independiente

Con la camiseta del Xeneize y otra vez haciendo jueguitos con una pelota, el niño explicó que sus sentimientos hacia el club de La Ribera se los debía a alguien en especial: "Quiero mandar un saludo a mi abuelo Juan, que él siempre me insistió para hacerme hincha de Boca y me enseñó todo sobre Maradona. Le quiero agradecer, te quiero mucho".

Antes del comienzo del encuentro, Santino indicó quienes son sus ídolos: "Me gusta Zeballos como gambetea, pero de la historia de Boca me gustan Román y Maradona porque me gustó de chiquito por cómo gambetea y me inspiró a seguir jugando al fútbol. Me tocó el alma para darle la mejor vida a mi padre que trabajó duro siempre".

El encuentro de Santino con C5N

El 21 de septiembre, mientras Lautaro Maislin realizaba un móvil desde Palermo para El Diario, se encontró con Santino, un habilidoso chico que jugaba a la pelota rodeado de jóvenes que celebraban aquella jornada.

"Vengo de Cañuelas, nos encontramos en Palermo porque mis padres fueron a festejar el Día de la Primavera. Soy un chiquitito con muchos sueños, mis padres me enseñaron que nunca me tengo que rendir y dar lo mejor de mi. En la vida se gana y se pierde", explicó.