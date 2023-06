Santiago Maratea blanqueó la cifra en dólares que gana por la colecta de Independiente

A través de historias de Instagram, confirmó que hubo una "adenda". “Para los que no saben qué es una adenda, básicamente es un agregado, es agregarle algo a un fideicomiso. Hay algunos medios que interpretan esto como algo turbio, como si estuviéramos cambiando el fideicomiso. Es lo más normal del mundo en un fideicomiso”, explicó.

El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, había indicado en las últimas horas que "no estamos detrás de una persona física, nosotros controlamos el contrato de fideicomiso", en conversación con C5N.

El organismo calificó de "exorbitante" la suma pautada en cuanto a "gastos y honorarios" del documento y "en pretenso beneficio" de Maratea, por un valor 30 mil dólares mensuales + iva, durante seis meses.

Respecto a esto, el influencer reconoció que "según el fideicomiso, el 19 de cada mes deberían cobrar los que están trabajando en él. Yo soy uno de ellos. Ese plan de pagos de 30.000 dólares, que es para pagar el cinco por ciento, es una vez por mes".

"Yo debería haber cobrado y pedí no hacerlo porque no cubrimos aún la plata del América. Y me dijeron que si no quería hacerlo, había que cambiarlo. En la adenda agregamos también que no era obligatorio cobrar cada 19 del mes”, agregó.