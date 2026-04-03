5 de abril de 2026 Inicio
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Video: cómo fue el arresto de Tiger Woods tras volcar su camioneta en Florida

La policía difundió las imágenes del golfista esposado y angustiado luego del siniestro. Aunque el control de alcoholemia dio negativo, anunció un retiro temporal para su internación.

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El golfista admitió el uso de potentes analgésicos. 

El golfista admitió el uso de potentes analgésicos. 

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Una semana después del accidente de Tiger Woods que protagonizó el famoso en Martin County, condado situado en el estado de Florida, en Estados Unidos, se conoció el video de la cámara corporal de los agentes que lo detuvieron.

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Las imágenes muestran al golfista en una estado de vulnerabilidad, desorientado., envuelto en una manta y con dificultad para responder a las autoridades. El documento captó el momento en que es esposado tras negarse a un examen de orina para detectar drogas.

Aunque el test de alcoholemia dio 0.0, la apariencia de Woods con "ojos rojos y pupilas dilatadas" encendió las alarmas de inmediato. El siniestro ocurrió el pasado viernes cunado el famoso intentó sobrepasar a un camión, rozó el remolque y volcó su camioneta SUV (Sport Utility Vehicle).

Aunque no hubo heridos, los daños materiales y el estado del deportista preocupó a sus millones de seguidores. Ante la repercusión del accidente, Woods emitió un comunicado donde destacó: "Me internaré para buscar tratamiento y enfocarme en mi salud", por lo que no estará presente en el Masters, el torneo más importante del circuito.

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Tiger Woods en rehabilitación, tras el accidente

La justicia autorizó a Tiger Woods a salir del país para hacer una rehabilitación con un régimen de internación intensiva, tras el accidente que protagonizó con su auto por querer sobrepasar a un camión. Mientras, enfrenta cargos por conducir bajo la influencia de sustancias y daños a la propiedad.

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