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Se separó una de las conductoras más reconocidas después de 20 años de relación: "Contacto cero"

La presentadora reveló que le puso punto final a su relación amorosa y tuvo que mudarse de la casa que compartían. “No hubo infidelidad”, aclaró.

Se separó Marcela Baños.

Se separó Marcela Baños.

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La conductora histórica de Pasión de Sábado, Marcela Baños, confirmó su separación de Pablo Visiconde luego de 20 años de relación y contó cómo se siente en su nueva vida de soltera, luego de mudarse a su departamento en Palermo y dejar de vivir en Vicente López donde lo hizo durante toda su relación.

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“Fue difícil, sí, sí, muy difícil. Ahora estoy bien, pero los primeros meses fueron duros. Al duelo tenés que atravesarlo. Lo amé un montón y fue difícil separarnos”, contó la expanelista de LAM en una entrevista en Pronto.

Aclaró que “no hubo una infidelidad ni nada raro. No pasó nada, simplemente se desgastó el vínculo”. “¿Viste cuando entrás en una época en la que no coincidís y no te encontrás y es todo no, no y no? Hay un momento en el que empiezan las voces interiores y aunque nosotros la recontra remamos, no pudimos salvarlo”, explicó.

Marcela Baños Pasión de Sábado

También contó que probaron diferentes maneras de salvarlo como la terapia: “Hicimos en un momento en su primera época, porque también a los tres años de estar juntos tuvimos un chisporroteo, pero en esta época no porque sentíamos que ya estaba, que se nos había ido de las manos y no lo pudimos remontar. Fue mutuo; los dos lo sentimos. La vida es una sola y entonces hay que vivirla. Me hubiera encantado que fuese él para siempre, no te voy a mentir, pero no lo fue. Entonces tampoco me quedo aferrada a esa idea”.

Algo muy poco habitual en las parejas recién separadas es el contacto constante, pero ellos decidieron cortar todo vínculo: “Hicimos contacto cero. Es difícil pero es más sano porque si no, una relación tan larga no la cortás más. Te empezás a ver, terminás teniendo intimidad porque es lo que te vincula de alguna manera cuando estás lejos, el cuerpo es lo que más se extraña, se convierte en una cosa explosiva y nosotros preferimos cortar y no caer en eso”.

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