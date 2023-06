Polémica por la colecta de Independiente tras la millonaria cláusula que firmó Santi Maratea

En ese contexto, la entidad recaudadora apuntó sobre la clausula destinada a gastos y honorarios en su beneficio por un valor 30 mil dólares mensuales + iva, durante seis meses, los cuales serán convertidos en pesos argentinos según la cotización del valor del dólar MEP.

"Nosotros no estamos detrás de una persona física, nosotros controlamos el contrato de fideicomiso", señaló en C5N, el titular de la IGJ, Ricardo Nissen.

Luego explicó que dada la situación actual: "los fondos hasta ahora son propiedad de Maratea como fiduciario, no los puede tocar si el contrato esta inscripto, pero no lo está" y agregó que la inspección "se hizo mirando a Independiente y a los donantes".

"Nosotros estamos metiendo toda la prisa posible, ellos tienen que hacer las modificaciones por escritura publica, e inmediatamente va a estar inscriptos de acá a veinte días, si es que cumplen los tiempos", confirmó el abogado del ente recaudador.

Nissen, sobre el fideicomiso de Maratea: "No hay una explicación concreta sobre por qué se fueron a Neuquén"

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, expuso en C5N que la inscripción del fideicomiso de Independiente en Neuquén, que realizó el influencer Santiago Maratea, no es válida debido a que el domicilio legal es en la Ciudad de Buenos Aires.

"Decretamos que no vale esa inscripción y un contrato de fideicomiso no inscripto no debería surtir efecto. Para que tenga más transparencia, debería decir qué se hará con el dinero y si se invirtió. Faltan anexos, como por ejemplo, a qué acreedor se le va a pagar primero. El contrato fue presentado el miércoles. Por eso, en un plazo de no mas de cinco días le vamos a hacer las observaciones", explicó el abogado en El Diario por C5N.

Nissen se mostró sorprendido por la determinación de Maratea de inscribir el fideicomiso en la provincia patagónica: "No hay una explicación concreta sobre por qué se fueron a la provincia de Neuquén. Mundialmente sucede mucho: la gente se va a jurisdicciones donde no le piden nada, después viene a la Argentina, a Buenos Aires y en tres horas tienen un trámite, cuando se cumple con todo el rigor de la ley".

En la misma línea, el funcionario remarcó: "Queremos que el fideicomiso se inscriba porque la finalidad es buena, ya que muchos hinchas de Independiente han creído en esta historia y aventura". Luego, advirtió que este inconveniente se generó por "una cuestión de falta de transparencia o que se hayan equivocado", pero por ello desde la IGJ buscan "que se inscriba con todas las garantías para Independiente y los hinchas que pusieron su plata".