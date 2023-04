Santi Maratea y la colecta en Independiente: "Hay una unión de hinchas para salir adelante"

El influencer Santiago Maratea se refirió a la colecta solidaria que hará con Independiente con el fin de sanear las deudas del club, sumergido en una crisis económica e institucional luego de la renuncia de su presidente Fabián Doman . "Hay una unión de hinchas para salir adelante, pero no una figura de confianza" , aseguró.

"Yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Con independiente me pasó eso. Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo, con quién estoy hablando y sé mucho de la realidad del club que no sé si todos lo saben. No necesito la opinión de cualquiera", explicó Maratea en el programa Irrumpe La Criti.