San Telmo vs. Brown (Adrogué), por Fecha 26 de Argentina - Primera Nacional

Alvarado vs. Racing (Cba), por Fecha 26 de Argentina - Primera Nacional

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

San Telmo terminó con un empate en 0 frente a Temperley en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y empató 3. Recibió 3 goles y sumó 5 a favor.

En la fecha pasada, Brown (Adrogué) finalizó con un empate 0-0 ante Chaco For Ever. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. No ha logrado vencer el arco rival y le han encajado 6 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 4 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de marzo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Franco Acita, el juez encargado.

Horario San Telmo y Brown (Adrogué), según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

