Acaba de volver a San Lorenzo pero puede ser vendido ya mismo al exterior

El defensor central regresó tras un préstamo exitoso en Colombia y su continuidad en Boedo depende de una posible oferta internacional que podría resolverse en los próximos días.

  • Diego Calcaterra retomó los entrenamientos con San Lorenzo tras finalizar su cesión en Colombia.
  • El zaguero fue protagonista del ascenso de Cúcuta Deportivo en la temporada 2025.
  • En Boedo analizan una venta al exterior ante el interés del club colombiano.
  • Si no hay acuerdo, el futbolista tiene contrato vigente por un año más.

La situación de Diego Calcaterra en San Lorenzo es clara: el defensor central volvió al club tras su préstamo, pero su futuro inmediato podría resolverse con una transferencia al exterior. Luego de una temporada positiva en el fútbol colombiano, la dirigencia azulgrana espera una oferta que permita cerrar su salida en este mercado.

El regreso del zaguero se da en pleno inicio de la pretemporada 2026, con el entrenador Damián Ayude en pleno proceso de evaluación del plantel profesional. En ese contexto, varios futbolistas deben definir su continuidad y Calcaterra aparece como uno de los casos abiertos.

El defensor había salido a préstamo en marzo de 2025, cuando no formaba parte de la consideración del entonces Director Técnico, Miguel Ángel Russo. Su destino fue Cúcuta Deportivo, donde logró continuidad, rodaje y una regularidad que no había tenido en Boedo.

La carrera de Diego Calcaterra

Durante su paso por el fútbol colombiano, Calcaterra fue una de las piezas estables del equipo que se consagró campeón del Torneo Finalización 2025. Ese logro le permitió a Cúcuta Deportivo regresar a la máxima categoría, con el defensor como parte activa del plantel campeón.

En San Lorenzo, en cambio, su participación oficial fue limitada: apenas 180 minutos disputados con la camiseta azulgrana desde su llegada. Esa falta de espacio deportivo explica en parte la expectativa del club de concretar una venta definitiva, en especial por su delicada situación financiera.

La buena relación entre ambas instituciones, reforzada por negociaciones recientes y un amistoso pactado en la Serie Río de la Plata, podría facilitar un acuerdo. Mientras tanto, si no llega una propuesta formal, el jugador continuará ligado al Ciclón, ya que le resta un año de contrato.

