28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

Aprovechar el rito es una manera de honrar tu proceso personal y de alinearte con la vibración del universo, recordando que siempre después del 9 llega el 1, un nuevo comienzo.

Por
¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?
¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

El 29 de septiembre no es una fecha cualquiera: la fuerza del número 9 en numerología la convierte en un momento ideal para realizar prácticas de limpieza, cierre de etapas y apertura hacia lo nuevo. ¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

Luna llena en Aries: ¿cómo afectará a los signos el 7 de octubre?. 
Te puede interesar:

Luna Llena en Aries: cómo afectará a los signos el 7 de octubre

El 9 simboliza la culminación de un proceso, la sabiduría adquirida y la oportunidad de dejar atrás lo que ya cumplió su misión. Por eso, este día es perfecto para conectar con la magia de los finales que abren la puerta a nuevos comienzos.

En numerología, representa la integración de todas las experiencias vividas. Es el último número antes de volver al ciclo del 1, por lo que encierra en sí mismo la energía de la conclusión y la trascendencia. Es el número de los maestros, de la espiritualidad y de quienes buscan dar un cierre consciente a lo que ya no les aporta crecimiento. Ya sea que busques cerrar ciclos o abrirte a la abundancia, este portal numérico es un momento de gran poder energético.

ritual

Mejor ritual de abundancia para el 29/9

El ritual más recomendado para el 29/9 consiste en escribir en un papel todo aquello que quieras soltar: miedos, hábitos, relaciones o pensamientos limitantes. Luego, enciende una vela blanca o violeta, lee lo escrito en voz alta y agradece por lo aprendido. Finalmente, quema el papel con cuidado, visualizando cómo esas cargas se transforman en luz y desaparecen.

El 9 también nos recuerda que nada se va sin habernos dejado una enseñanza. Por eso, el agradecimiento es un paso fundamental del ritual. Agradecer cada experiencia, incluso las difíciles, es una manera de cerrar el ciclo con paz y abrir espacio a lo nuevo con energía renovada.

Abundancia y prosperidad con el número 9

Si en lugar de soltar querés atraer, el 29/9 también puede usarse como portal de prosperidad. Escribe en otro papel tus deseos de abundancia, repite tu intención nueve veces y guárdalo en un lugar especial de tu casa. La repetición refuerza la vibración numérica y potencia la atracción de lo que anhelás.

Elementos que potencian el ritual

Para sumar fuerza, podés acompañar el ritual con un cuarzo amatista, símbolo de transmutación, o con sahumerio de lavanda, ideal para limpiar la energía del espacio. También podés hacer nueve respiraciones profundas al finalizar, conectando con la sensación de alivio y expansión.

Noticias relacionadas

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre

Este fin de semana, la Luna transita en Sagitario, signo asociado con la expansión.

Fin de semana con Luna en Sagitario: qué esperar según tu signo

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 27 de septiembre

Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día con una energía de transición poderosa.

Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 26 de septiembre

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

La Copa Libertadores 2018 fue la última que ganó River.

La IA recomendó 3 futbolistas para que River vuelva a ganar la Libertadores: dos ya pasaron por el club

Hace 8 minutos
¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

Hace 14 minutos
Se convirtió en una alternativa casera fácil de preparar.

Belleza casera: estos dos productos que están en la cocina te pueden ayudar a la piel en pocos pasos

Hace 25 minutos
Conocé los ejores tips para cuidar el Medio Ambiente reciclando desde tu casa

Lista de habituales: estos productos están en tu casa y son fáciles de reciclar

Hace 34 minutos
Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

Hace 36 minutos