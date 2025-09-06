6 de septiembre de 2025 Inicio
El guiño de Flavio Briatore para la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

El jefe de Alpine, que había criticado al piloto argentino, aseguró que “está haciendo un buen trabajo" y no descartó la posibilidad de que en noviembre le confirmen que continúa en el equipo.

Briatore habló de Colapinto.

En la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el italiano Flavio Briatore, quien había sido duro con Franco Colapinto por su desarrollo en carreras anteriores, se mostró positivo por su desempeño el último fin de semana y lanzó un comentario esperanzador para los fanáticos.

Colapinto largará 18° en el GP de Monza de la Fórmula 1.
El encargado de la escudería anunció este sábado que el francés Pierre Gasly continuará hasta fines de 2028 y luego se refirió al futuro de Alpine. Sin embargo, todavía no tiene definido al segundo piloto, pero indicó que por el momento, “Franco está haciendo un buen trabajo”.

En la jornada del sábado, analizó el recorrido del argentino: “Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”.

Colapinto

Quedan nueve carreras por delante y consideró que Franco puede ser una opción, pero no lo confirmó: “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego ya veremos. En noviembre tenemos que tomar una decisión”.

“Tú sabes, ves a todos los rookies de este año. Las primeras seis o siete carreras son difíciles para todos. Ahora, pienso que Franco está en la línea de estabilizarse él mismo. Está manejando bien, tiene buena comunicación con el ingeniero... Vamos a ver, vamos a ver”, continuó.

Fórmula 1: las carreras restantes de la temporada 2025

  • FECHA 17 - Gran Premio de Azerbaiyán: 21 de septiembre a las 8

  • FECHA 18 - Gran Premio de Singapur: 5 de octubre a las 9

  • FECHA 19 - Carrera Sprint Gran Premio de Estados Unidos: 18 de octubre a las 14

  • FECHA 19 - Gran Premio de Estados Unidos: 19 de octubre a las 16

  • FECHA 20 - Gran Premio de México: 26 de octubre a las 17

  • FECHA 21 - Carrera Sprint Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre a las 11

  • FECHA 21 - Gran Premio de Brasil: 9 de noviembre: a las 14

  • FECHA 22 - Gran Premio de Las Vegas: 23 de noviembre a la 1

  • FECHA 23 - Carrera Sprint Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre a las 11

  • FECHA 23 - Gran Premio de Qatar: 30 de noviembre a las 13

  • FECHA 24 - Gran Premio de Abu Dhabi: 7 de diciembre a las 10

