El guiño de Flavio Briatore para la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2026 El jefe de Alpine, que había criticado al piloto argentino, aseguró que “está haciendo un buen trabajo" y no descartó la posibilidad de que en noviembre le confirmen que continúa en el equipo. Por







Briatore habló de Colapinto.

En la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el italiano Flavio Briatore, quien había sido duro con Franco Colapinto por su desarrollo en carreras anteriores, se mostró positivo por su desempeño el último fin de semana y lanzó un comentario esperanzador para los fanáticos.

El encargado de la escudería anunció este sábado que el francés Pierre Gasly continuará hasta fines de 2028 y luego se refirió al futuro de Alpine. Sin embargo, todavía no tiene definido al segundo piloto, pero indicó que por el momento, “Franco está haciendo un buen trabajo”.

En la jornada del sábado, analizó el recorrido del argentino: “Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”.

Colapinto Quedan nueve carreras por delante y consideró que Franco puede ser una opción, pero no lo confirmó: “Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego ya veremos. En noviembre tenemos que tomar una decisión”.

“Tú sabes, ves a todos los rookies de este año. Las primeras seis o siete carreras son difíciles para todos. Ahora, pienso que Franco está en la línea de estabilizarse él mismo. Está manejando bien, tiene buena comunicación con el ingeniero... Vamos a ver, vamos a ver”, continuó.