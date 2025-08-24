24 de agosto de 2025 Inicio
El entrenador de los All Blacks elogió a Los Pumas: "Tuvieron una intensidad increíble"

Scott Robertson se refirió al triunfo de Argentina sobre Nueva Zelanda en el Rugby Championship y destacó el desempeño del equipo de Felipe Contepomi. "Nos superaron en los detalles y en la presión", reconoció.

Scott Robertson

Scott Robertson, entrenador de Los Pumas.

El entrenador de los All Blacks, Scott Robertson, elogió el desempeño de Los Pumas tras el triunfo 29-23 de los argentinos sobre el equipo neozelandés por la fecha 2 del Rugby Championship y expuso sus congratulaciones a la Selección nacional.

Los Pumas vencieron a los All Blacks por cuarta vez en su historia, la primera en condición de locales.
Las claves de la primera victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en suelo argentino

En una conferencia de prensa, Robertson destacó el nivel de Los Pumas en el partido contra los All Blacks. "Felicitaciones. Argentina jugó con una intensidad increíble, nos superaron en los detalles y en la presión. Tienen un equipo que sabe aprovechar sus momentos. Nos ganaron en las formaciones fijas y en el breakdown fueron feroces. Nos costó adaptarnos a su ritmo", remarcó.

También fue autocrítico con el rendimiento de su equipo: "No estuvimos precisos, perdimos pelotas clave y no impusimos nuestro juego. Argentina nos llevó a su terreno y no respondimos a tiempo. Este deporte es competitivo. Cualquier equipo de élite, como Argentina, puede hacer pagar caro un mal día".

los pumas historia
Los Pumas derrotaron a los All Blacks.

Los Pumas derrotaron a los All Blacks.

La Selección nacional, entrenada por Felipe Contepomi, se impuso con tries de Juan Martín González y Gonzalo García, y la eficacia en los penales de Santiago Carreras, que tuvo una segunda etapa para destacar. De esta manera, logró su cuarto triunfo en la historia frente a Nueva Zelanda, la potencia de este deporte, y llegó a los 4 puntos en el Rugby Championship, en un torneo que tiene a los All Blacks como líderes, con 6 puntos.

la Selección Argentina se repuso de la derrota ante el mismo rival hace una semana en Córdoba y el próximo 6 de septiembre, desde la 1.30, buscará estirar la buena racha frente a Australia en Queensland, por la 3ª fecha del Rugby Championship.

Las claves de la primera victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en suelo argentino

Todavía dura la celebración en el rugby argentino luego del triunfo de Los Pumas por 29 a 23 a los All Blacks, el poderosísimo seleccionado de Nueva Zelanda, en lo que constituyó la primera victoria como local sobre los de negro, tras haberlos vencido en suelo extranjero en otras tres ocasiones. ¿Cuál fue el camino para llegar a este resultado? ¿Casualidad o parte de un proceso?

Pablo Alonso, periodista especializado, dialogó este domingo con Néstor Dib en Argentina en Vivo, por C5N, donde desmenuzó los detalles del histórico partido en Vélez para analizar los porqués detrás del triunfo por la segunda fecha del Rugby Championship 2025, el torneo que reúne a las potencias ovaladas del hemisferio sur: Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

"El rugby, para mí, se está instalando como el segundo deporte más popular en la Argentina. Le puede estar peleando ahí al Turismo Carretera, que de hecho este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires hay un gran evento, pero es una, dos o tres fechas en las que moviliza tanta gente. Después, no hay deporte que convoque en la Argentina, después del fútbol, tanto como el rugby en el último tiempo. Venimos de más de 55 mil personas en el Estadio Mario Alberto Kempes, acá en Córdoba, ese estadio no se llena así nomás, eh", planteó Alonso.

"Acompañado esto, claro está, de las buenas actuaciones de los distintos seleccionados argentinos y los jugadores que están desperdigados por el mundo, algo que también antes era una rareza o eran muy poquitos y hoy hay jugadores argentinos en todo el planeta. Esto también hace que el deporte haya crecido, porque ya los chicos que practican rugby a los 20, 22, 23 años se van a jugar por el mundo porque se han abierto otras plazas, que antes ni existían y hoy viven del rugby", añadió.

Para el periodista, el triunfo no se debió a un bajón de Nueva Zelanda sino que "Argentina claramente subió de nivel". "Hasta 2011, este torneo lo jugaban los otros tres menos Los Pumas. Desde 2012 Argentina ha jugado, por ejemplo, 25 partidos con los All Blacks. Jugar desde el 2012 el torneo todos los años contra los tres mejores, evidentemente vos elevás el nivel. Antes Argentina era el el invitado de relleno a la fiesta, 'me sobró una tarjeta, se la doy a este, total le ganamos'. Pero fue subiendo de nivel y de hecho el año pasado ya le ganó a los tres", contextualizó.

"Argentina se sienta en la mesa como invitado principal en este torneo y está para jugarle de igual a igual a cualquiera. Este sábado fue un claro ejemplo", sintetizó. En cuanto al juego, Los Pumas "hicieron un partido brillante, dieron vuelta a la página respecto de lo que había pasado en Córdoba hace siete días y jugaron un partido perfecto en todas sus líneas".

