El dramático momento que le tocó vivir a Fernando Gago en México Necaxa sufrió una nueva derrota en el torneo Apertura mexicano y los hinchas empiezan a perder la paciencia. Al terminar el partido, le hicieron sentir su descontento.







Gago asumió como DT del Necaxa a mediados de junio. X @ClubNecaxa

Tras su salida de Boca, Fernando Gago emigró a México para buscar un cambio de aire y hacerse cargo de la dirección técnica del Necaxa. Sin embargo, las cosas no le están yendo bien y le tocó vivir un dramático momento con los hinchas del club, quienes lo abuchearon e incluso le arrojaron un vaso de agua.

Todo sucedió el lunes 1 de septiembre, después de que su equipo perdiera 3 a 0 como visitante en el estadio de Xolos de Tijuana por la fecha 7 del Apertura mexicano. El partido se hizo irremontable para el Necaxa, que sufrió dos expulsiones y se hundió en el puesto 15 de la Liga MX.

Mientras el DT se retiraba a los vestuarios, los hinchas comenzaron a gritar, silbar, abuchear e insultarlo. Uno de ellos le arrojó un vaso de agua que, si bien no lo golpeó, sí llegó a salpicarlo. En la conferencia de prensa posterior, Gago admitió que fue el "máximo responsable" de la derrota.

"Hasta la primera expulsión estábamos jugando el partido como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos, todo se complica. Con dos, es imposible", sostuvo. "Obviamente, estas expulsiones son errores. Son errores que hay que mejorar", remarcó.

¡Fernando Gago se fue de la cancha entre insultos, reclamos y hasta un vaso con líquido que le aventaron!



Al momento de estar abandonando la cancha tras la derrota de #Necaxa por 3-0 ante #Xolos, Fernando Gago recibió abucheos, insultos y reclamos de los aficionados que… El DT de 39 años consideró que "hay que seguir trabajando e intentar no cometer errores para que podamos jugar los partidos como queremos". "Hoy tenemos que entender la realidad de saber dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo queremos ir. A partir de ahí trabajaremos", concluyó.

Los números de Fernando Gago como DT de Necaxa de México Fernando Gago fue presentado oficialmente como nuevo DT del Necaxa de México el 12 de junio, un mes antes de que empezara el Apertura 2025 de la Liga MX. Hasta ahora dirigió solo 10 partidos en los que cosechó dos triunfos, dos empates y seis derrotas, pero los hinchas ya están perdiendo la paciencia. Con la derrota ante Xolos de Tijuana, el equipo acumula seis partidos seguidos sin triunfos (cinco derrotas y un empate) y se ubica en el puesto 15 de la tabla. Al mal desempeño en el torneo local, en el que no gana desde el 18 de julio, se suma la eliminación de la Leagues Cup.