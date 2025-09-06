6 de septiembre de 2025 Inicio
El dramático momento que le tocó vivir a Fernando Gago en México

Necaxa sufrió una nueva derrota en el torneo Apertura mexicano y los hinchas empiezan a perder la paciencia. Al terminar el partido, le hicieron sentir su descontento.

Gago asumió como DT del Necaxa a mediados de junio.

Tras su salida de Boca, Fernando Gago emigró a México para buscar un cambio de aire y hacerse cargo de la dirección técnica del Necaxa. Sin embargo, las cosas no le están yendo bien y le tocó vivir un dramático momento con los hinchas del club, quienes lo abuchearon e incluso le arrojaron un vaso de agua.

Los Pumas cayeron ante los Wallabies.
Rugby Championship: Los Pumas perdieron contra Australia en la última jugada del partido

Todo sucedió el lunes 1 de septiembre, después de que su equipo perdiera 3 a 0 como visitante en el estadio de Xolos de Tijuana por la fecha 7 del Apertura mexicano. El partido se hizo irremontable para el Necaxa, que sufrió dos expulsiones y se hundió en el puesto 15 de la Liga MX.

Mientras el DT se retiraba a los vestuarios, los hinchas comenzaron a gritar, silbar, abuchear e insultarlo. Uno de ellos le arrojó un vaso de agua que, si bien no lo golpeó, sí llegó a salpicarlo. En la conferencia de prensa posterior, Gago admitió que fue el "máximo responsable" de la derrota.

"Hasta la primera expulsión estábamos jugando el partido como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos, todo se complica. Con dos, es imposible", sostuvo. "Obviamente, estas expulsiones son errores. Son errores que hay que mejorar", remarcó.

El DT de 39 años consideró que "hay que seguir trabajando e intentar no cometer errores para que podamos jugar los partidos como queremos". "Hoy tenemos que entender la realidad de saber dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo queremos ir. A partir de ahí trabajaremos", concluyó.

Los números de Fernando Gago como DT de Necaxa de México

Fernando Gago fue presentado oficialmente como nuevo DT del Necaxa de México el 12 de junio, un mes antes de que empezara el Apertura 2025 de la Liga MX. Hasta ahora dirigió solo 10 partidos en los que cosechó dos triunfos, dos empates y seis derrotas, pero los hinchas ya están perdiendo la paciencia.

Con la derrota ante Xolos de Tijuana, el equipo acumula seis partidos seguidos sin triunfos (cinco derrotas y un empate) y se ubica en el puesto 15 de la tabla. Al mal desempeño en el torneo local, en el que no gana desde el 18 de julio, se suma la eliminación de la Leagues Cup.

Planeta solteros: Una aventura en Grecia es una comedia romántica polaca de 2025 donde las vacaciones de cinco amigos en Grecia se transforman en una aventura de detectives y ya está disponible en Netflix.
De qué se trata "Planeta Solteros: una aventura en Grecia", la película de comedia y un misterio extraño que es furor en Netflix

