Rugby: Argentina se postuló para ser sede del Mundial 2035 junto a Brasil, Chile y Uruguay La Unión Argentina de Rugby oficializó la candidatura conjunta ante el World Rugby y detalló los estadios propuestos. "La región ofrece elementos sólidos para ser un destino atractivo", expresaron. Por Agregar C5N en









Argentina se postuló para ser sede del Mundial de Rugby 2035.

La Unión Argentina de Rugby (UAR), con Brasil, Chile y Uruguay, oficializó ante el World Rugby la candidatura conjunta para organizar el Mundial 2035 luego de la elaboración de una serie de documentos. Además, detalló en cuáles estadios del país podrían jugarse partidos.

En un comunicado, la UAR defendió la postulación y remarcó que los países fueron sede de varios torneos: "Con una población combinada de 283 millones, economías en crecimiento, todo tipo de paisajes y la experiencia de haber organizado en este siglo múltiples eventos internacionales – tanto en rugby como mundiales deportivos y Juegos Olímpicos, y eventos multidisciplinarios – la región ofrece elementos sólidos para ser un destino atractivo para la magnitud de Rugby World Cup, el evento marquesina de nuestro deportivo".

En tal sentido, detalló los escenarios propuestos. "Los estadios presentados son el Monumental y el José Amalfitani en Buenos Aires, el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Estadio Padre Martearena en Salta, el Malvinas Argentina de Mendoza, y Estadio Gigante de Arroyito de Rosario (en Argentina), el Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil), Estadio Nacional (Santiago de Chile) y el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay)", señaló la entidad.

En tanto, el presidente de la UAR, Félix Páez Molina, manifestó su entusiasmo: "Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer. Es un proyecto que nos entusiasma y que estamos construyendo junto a las Uniones de la región y Sudamérica Rugby, con la aspiración de que, por primera vez, una Rugby World Cup pueda disputarse en esta parte del mundo".

Argentina se postuló para ser sede del Mundial de Rugby 2035. AP La propuesta argentina prevé la utilización de la mayor parte de las sedes dentro del país, aunque se proyecta incluir al menos una ciudad en Brasil, Chile y Uruguay. Entre los países que han manifestado su interés en organizar la competencia figuran una candidatura conjunta de España, Italia y Portugal y otra de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La decisión sobre la sede definitiva del Mundial de Rugby 2035 se conocerá en noviembre de 2027, cuando el Consejo de World Rugby realice el anuncio oficial. Mientras tanto, la postulación sudamericana consolida su estrategia e incrementa su visibilidad ante la dirigencia internacional. El Mundial Masculino de Rugby es el tercer evento deportivo más grande del mundo después del Mundial Masculino de Fútbol y los Juegos Olímpicos. El de mayor público fue Inglaterra 2015, con un total de 2.477.805 espectadores, con una ganancia de 250 millones de libras esterlinas en entradas, que quedan para la unión organizadora. En el plano rugbístico, Argentina organizó tres mundiales juveniles (1997, 2010 y 2019) y un Mundial de Seven, disputado en 2001 en Mar del Plata con éxito de público.