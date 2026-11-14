"La mejor respuesta al haka": el "Aliento de Dragón" de Gales terminó con un histórico triunfo ante los All Blacks Con una impresionante puesta en escena frente al tradicional haka maorí y una heroica actuación defensiva en Cardiff, el seleccionado galés se impuso por 35-28 y cortó una racha de 34 derrotas consecutivas desde 1953. Por Agregar C5N en









La puesta en escena cinematográfica bajo luces rojas, humo y el techo cerrado en Cardiff que recorrió el mundo.

El Principality Stadium de Cardiff se convirtió en el escenario de un espectáculo visual sin precedentes cuando la Selección galesa de rugby desplegó el bautizado "Aliento de Dragón" (Dragon's Breath) para enfrentar el tradicional haka de los All Blacks. Con el techo del estadio completamente cerrado y las luces atenuadas, los jugadores de Nueva Zelanda quedaron bajo un único foco de luz focalizado, mientras que los locales permanecieron inmóviles, envueltos en un resplandor rojo profundo y densas nubes de humo. La escena, que rindió homenaje al histórico cruce de 1905 cuando el público local entonó su himno frente al desafío maorí, causó furor inmediato y fue aclamada como la "mejor respuesta al haka de la historia".

Tremendo espectáculo en la previa del partido de Gales vs. Nva. Zelanda

Un Haka que fue acompañado por luces rojas y niebla artificial.

Un espectaculo increible y bellisimo. pic.twitter.com/s43f6aeDBr — Ariel Arellano (@25Yardas) November 14, 2026 La dramática escenografía se completó con la proyección de la bandera galesa en las pantallas digitales que rodean el campo de juego, generando un impacto visual que dejó maravillados a los espectadores y a la audiencia global. El propio entrenador de Gales, Steve Tandy, remarcó que el grupo saltó al terreno de juego cargado con la intención firme de ir a buscar el partido desde el primer segundo.

Inspirados por la imponente previa del "Aliento de Dragón", los Dragones Rojos respaldaron la provocación visual en la cancha con un comienzo arrollador e histórico. Apenas a los 90 segundos del pitazo inicial, el medio scrum Tomos Williams convirtió el primer try tras asociarse con Louis Rees-Zammit. Pocos minutos después, el capitán Dewi Lake apoyó un nuevo ensayo y Sam Costelow sumó la conversión para estampillar un sorpresivo 14-0 en apenas cinco minutos. Pese a que Nueva Zelanda reaccionó con anotaciones de Cortez Ratima, Wallace Sititi y Fehi Fineanganofo, Gales respondió con un try del pilar Archie Griffin para enviar el trámite al descanso empatado 21-21.

Gales se enfrenta al haka de Nueva Zelanda antes del inicio del partido. Huw Evans Picture Agency En el complemento, los galeses mantuvieron la misma intensidad frente a un rival que luchó por acomodarse en el campo. Apoyándose nuevamente en la visión de juego de Williams, Gales volvió a golpear por duplicado mediante los tries de Eddie James y Louis Rees-Zammit, registrando la mayor cantidad de ensayos (cinco) jamás apoyados por el seleccionado galés frente a los All Blacks. Los neozelandeses lograron descontar mediante la potencia de Peter Lakai, dejando el marcador 35-28 a favor de los locales con veinte minutos por jugar.

Los instantes finales se convirtieron en un drama de resistencia defensiva heroica en el que Gales detuvo las arremetidas neozelandesas en tres oportunidades sobre la misma línea de gol, con intervenciones determinantes de Jac Morgan, James Botham, Dafydd Jenkins y Gareth Thomas.

El público vibró con cada choque defensivo como si fuera un try propio, sosteniendo la ventaja hasta el silbato final. Con esta victoria 35-28 por el Nations Championship, Gales quebró una maldición de 34 derrotas consecutivas desde 1953 y firmó una de las páginas más gloriosas de su historia deportiva. Los jugadores de Gales inician una celebración histórica en Cardiff: vencieron a All Blacks. David Davies - PA Mirá el resumen de la histórica victoria de Gales sobre Nueva Zelanda en Cardiff