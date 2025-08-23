23 de agosto de 2025 Inicio
Rosario Central vs. Newell's, por el torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito y marcará el regreso de Ángel Di María a un clásico rosarino luego de 18 años. Por su parte, la Lepra, liderada por Ever Banega, buscará conseguir un gran resultado como visitante.

El clásico entre Rosario Central y Newell’s se llevará todos los flashes de la fecha número 6 del torneo Clausura, ya que tendrá el condimento del regreso de Ángel Di María luego de 18 años. El encuentro se desarrollará en el Gigante de Arroyito y el árbitro del partido será Darío Herrera.

El capitán Di María jugó dos partidos frente al clásico rival antes de irse a Europa. El primero fue de local, el 2 de abril del 2006 y terminó en empate 0 a 0. El último se produjo el 6 de mayo de 2007, en el Coloso de Parque Independencia, con victoria local por 1 a 0. De este modo, Di María busca su primera victoria en un clásico.

El equipo de Ariel Holan está invicto en el campeonato local, pero acumula una sola victoria y cuatro empates, los cuales fueron en los últimos tres partidos. Se ubica quinto en la tabla de la Zona B con seis puntos.

Estadio de Rosario Central

Respecto a la visita, Cristian Ogro Fabbiani quiere cortar la racha negativa, ya que no pudo ganar en el certamen: tiene una derrota y tres empates consecutivos. El equipo está décimo en la Zona A con seis unidades y un triunfo lo posicionaría en la zona de clasificación.

El último clásico fue el 16 de febrero de 2025 y Central ganó 2 a 1 en el Marcelo Bielsa. Los goles fueron marcados por Gaspar Duarte y Jaminton Campaz, mientras que Ever Banega descontó para los locales.

Fabbiani en Newell´s

En el historial oficial, incluyendo los cruces internacionales, se enfrentaron 277 veces: Central ganó 97, Newell’s 77 y empataron en 103 oportunidades. Mientras que, los partidos a nivel nacional fueron 196: 65 victorias auriazules, 50 rojinegras y 70 empates.

Rosario Central vs. Newell’s: hora y TV

  • Hora: 17:30
  • Televisión: ESPN Premium
  • Árbitro: Darío Herrera
  • Estadio: Gigante de Arroyito

Rosario Central vs. Newell’s: formaciones

  • Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

  • Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
