Rosario Central vs. Newell's, por el torneo Clausura: hora, TV y formaciones El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito y marcará el regreso de Ángel Di María a un clásico rosarino luego de 18 años. Por su parte, la Lepra, liderada por Ever Banega, buscará conseguir un gran resultado como visitante.







Rosario Central vs. Newell's se enfrentan en el clásico rosarino. Redes sociales

El clásico entre Rosario Central y Newell’s se llevará todos los flashes de la fecha número 6 del torneo Clausura, ya que tendrá el condimento del regreso de Ángel Di María luego de 18 años. El encuentro se desarrollará en el Gigante de Arroyito y el árbitro del partido será Darío Herrera.

El capitán Di María jugó dos partidos frente al clásico rival antes de irse a Europa. El primero fue de local, el 2 de abril del 2006 y terminó en empate 0 a 0. El último se produjo el 6 de mayo de 2007, en el Coloso de Parque Independencia, con victoria local por 1 a 0. De este modo, Di María busca su primera victoria en un clásico.

El equipo de Ariel Holan está invicto en el campeonato local, pero acumula una sola victoria y cuatro empates, los cuales fueron en los últimos tres partidos. Se ubica quinto en la tabla de la Zona B con seis puntos.

Estadio de Rosario Central Prensa Rosario Central Respecto a la visita, Cristian Ogro Fabbiani quiere cortar la racha negativa, ya que no pudo ganar en el certamen: tiene una derrota y tres empates consecutivos. El equipo está décimo en la Zona A con seis unidades y un triunfo lo posicionaría en la zona de clasificación.

El último clásico fue el 16 de febrero de 2025 y Central ganó 2 a 1 en el Marcelo Bielsa. Los goles fueron marcados por Gaspar Duarte y Jaminton Campaz, mientras que Ever Banega descontó para los locales.