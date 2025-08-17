River – Godoy Cruz, por el Torneo Clausura 2025: hora, formaciones y TV Con la cabeza en el partido de vuelta de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo armará ante el Tomba un equipo alternativo en el que le daría minutos la reciente incorporación, Juan Carlos Portillo. Por







River jugará este domingo frente a Godoy Cruz a las 18:30 en el Monumental

River recibirá este domingo a Godoy Cruz en el estadio Monumental, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Si bien el Millonario iría con varios suplentes, no quiere descuidar la punta de la Zona B.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de dos igualdades sin goles ante Independiente por el torneo local y Libertad por la Copa Libertadores: tras flojos rendimientos, Marcelo Gallardo buscará darle más dinámica al equipo, incluso con los nuevos refuerzos.

Para ello, en entrenador riverplatense planea una combinación de suplentes y titulares para este fin de semana y apostaría con Jeremías Ledesma en lugar de Franco Armani en el arco, mientras que, en la última línea, Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían al primer equipo en reemplazo de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

En la mitad de la cancha, Enzo Pérez podría cederle su lugar a la reciente incorporación, Juan Carlos Portillo, quien aún no sumó minutos en el equipo, aunque Kevin Castaño y el juvenil Giorgio Costantini son otras opciones para el puesto de volante central. En tanto, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Juan Cruz Meza se disputarán los dos lugares restantes.

En ataque, Sebastián Driussi podría volver a la titularidad, relegando a Miguel Borja al banco, mientras que Santiago Lencina, Ian Subiabre y Gonzalo Martínez se perfilan como alternativas para acompañar al centrodelantero en los extremos.