El arquero Sergio "Chiquito" Romero, tras consolidarse como la figura en la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Racing , afirmó que fue a Boca porque desde la Academia nunca lo llamaron. “Si me hubieran hecho una oferta para jugar allí, la habría aceptado”, reconoció.

En cuanto a su controvertida llegada a Boca, porque sembró resquemores en los hinchas racinguistas, sostuvo que es "un agradecido a Racing. Es que salí de ahí y fue el que me abrió las puertas del predio Tita Mattiussi para entrenar cuando volví lesionado de Europa, pero los dirigentes no se acercaron nunca ni para decirme hola. Porque si me hubiesen hecho una oferta, seguramente la hubiera aceptado".