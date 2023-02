Rodrigo de Paul reveló una trascendental charla con Messi en el Mundial de Qatar

El mediocampista de la Selección Argentina, Rodrigo de Paul, brindó detalles de la charla que tuvo con Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 . El futbolista venía arrastrando una lesión que se agravó en la previa al encuentro con Países Bajos. El capitán argentino le sugirió que no arriesgue y le prometió que "te voy a llevar a semifinales" .

“Quiero ir probando, te pido que no lo lleves al técnico a ningún lugar, no le des información que me pueda complicar”, fue parte de la charla que tuvo De Paul con el médico de la albiceleste luego de sentir una molestia en el entrenamiento previo al partido por los cuartos de final.

De todas maneras, el futbolista se hizo los estudios correspondientes y mantuvo una conversación con Lionel Scaloni, blanqueando su situación. De Paul y el DT llegaron a un acuerdo donde el jugador le prometió decirle la verdad en el caso de no poder estar al 100% físicamente, pero la información se filtró en la prensa. “Ahí hubo un quilombo, porque adentro muy pocos lo sabían”, aseguró.

Durante el entrenamiento matutino en el día del partido, Lionel Scaloni le aseguró al mediocampista que iba a ser titular, pero “si tengo que sacarte a los 10 minutos, te tengo que matar”.

Rodrigo de Paul y la trascendental charla con Lionel Messi

“Yo te prometo que te voy a llevar a semifinales. No arriesgues, lo más probable es que quedes afuera”, fueron las palabras que el capitán de la Selección argentina le dijo a Rodrigo de Paul, en la previa al encuentro ante Países Bajos.

Ante estas palabras, De Paul sostuvo en diálogo con Fox Sports, que "es fuerte, no quería llevarle la contra a Messi. No me lo dice del lado de capitán, sino como hermano mayor”.

Para luego agregar, “a la noche, cuando me iba a acostar, tenía la incertidumbre esa de no saber si vas a jugar, si te perdés lo que queda del Mundial. Te vas a acostar con una angustia, llorando, esperando que pase un milagro que sabes que no va a pasar”.