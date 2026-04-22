22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Las fotos que comprometen a al menos 70 jugadores en el caso de prostitución VIP en el fútbol de Italia

Si bien en un principio se mencionaron futbolistas, ahora también surgieron nombres de profesionales de otros deportes, entre ellos, un piloto de Fórmula 1. Por el caso hay cuatro detenidos.

Por
La cantidad de nombre ascendieron a 70 entre jugadors de fútbol

La cantidad de nombre ascendieron a 70 entre jugadors de fútbol, hockey, atletas y un piloto de Fórmula 1

En medio de la investigación del escándalo en los casos de prostitución VIP que surgió en Italia, que compromete a al menos 70 deportistas de la élite, la mayoría de la Serie A, ahora comenzaron a surgir fotos de varios deportistas que podrían estar involucrados.

En las escuchas se menciona a un piloto de Fórmula 1
Te puede interesar:

Escándalo en Italia: unos 50 jugadores de la Serie A, involucrados en fiestas con escorts

De acuerdo a lo primeramente informado por EFE, se trata de una red de explotación para “gestionar eventos ligados al ocio nocturno” que habría prestado servicio a futbolistas de Milan, Inter y otros jugadores que llegaban a la ciudad en condición de visitantes, donde se hacía uso además de 'gas de la risa' como sustancia recreativa.

Además, La Gazzetta reveló que también se habla en las pesquisas de una mujer embarazada como fruto de sus relaciones con uno de esos usuarios de la red de prostitución. Todo se daba en el marco de una organización con estructura empresarial que garantizaba a cerca de 50 futbolistas de equipos de la Serie A una “relajante fiesta postpartido todo incluido”. Sin embargo, ahora la cantidad de nombres asciende a 70, entre los que no solo se incluyen jugadores de fútbol y a un piloto de Fórmula 1 como se mencionó al principio, sino que también a jugadores de hockey y hasta a un atleta olímpico.

Según comenzó a trascender, varias figuras del deporte habrían participado en fiestas privadas organizadas por una agencia de eventos llamada Made Luxury Concierge, que está bajo la lupa de la justicia, de Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, Alessio Salamone y Luan Fraga, detenidos acusados de “favorecimiento y explotación de la prostitución en eventos de lujo”.

Quiénes son los deportistas involucrados en escándalo de prostitución VIP en Italia

Si bien en la investigación no aparecen nombres de los jugadores involucrados ni celebridades, sí comenzaron a trascender las fotos de varios futbolistas de los clubes como Inter, Milan, Juventus, Sassuolo, Hellas Verona, Torino y Monza (Serie B), entre otros, que asistieron a las fiestas VIP con Emanuele Buttini.

En las redes sociales de la agencia que está siendo investigada se pueden ver figuras del deporte como el múltiple campeón olímpico Usain Bolt y la leyenda de la selección de Inglaterra y el Manchester United, Wayne Rooney.

Embed - Emanuele Made on Instagram: "You see the results. I live the process. What you see is just the surface. Behind every step: dedication, sacrifice, a mindset that doesn’t quit. Every step is a choice. I choose to keep going. @made_luxury_concierge"
View this post on Instagram

Pero también hay otros futbolistas que contrataban los servicios de la agencia, como Daniel Maldini, hijo del histórico Paolo, el defensor del Real Madrid Dean Huijsen, el nigeriano Víctor Osimhen (que pasará por el Napoli y fue vendido al Galatasaray), Luca Pellegrini, y Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli) que forma parte de la selección italiana, y Samuele Ricci (Milan).

rooney

Además, en la lista figuran otros apellidos: Oliver Giroud, Achraf Hakimi, Arthur Melo, Mota Carvalho, Oumar Niasse y más. Incluso, en una de las escuchas se menciona a un piloto de Fórmula 1 que utilizó los servicios de dicha red. “Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?”, habría preguntado uno de los implicados, a lo que recibió como respuesta: “Le enviaré a la brasileña”.

De igual modo, hasta el momento ninguno de los deportistas está siendo investigado, aunque si hay cuatro detenidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Pocho Lavezzi atravesó un tratamiento por depresión en 2023 y puso salir adelante. 

El Pocho Lavezzi habló sin tapujos sobre su lucha contra la depresión: "Ya no podía verme así"

El islam desempeña un papel político importante en Argelia y se pueden identificar tres perspectivas. La primera es la islamista, que considera al islam como una religión que lo abarca todo y debe formar parte de todos los aspectos de la vida, tanto privados como públicos.

Mundial 2026: qué religión es la que predomina en Argelia

Rayid Mahrez, Mohamed Amoura y Hicham Boudaoui, las figuras de Argelia.

Atención, Argentina: las figuras de Austria, Argelia y Jordania de las que deberá tener cuidado en el Mundial 2026

Enfrentará a la Argentina el 22 de junio a las 14 hs.

Cómo juega Austria, el segundo rival de la Selección argentina en el Mundial 2026

Héctor Paletta fue acusado de haber recibido pagosirregulares a través de criptomonedas en 2024

La Asociación Argentina de Árbitros respaldó a Paletta y repudió las "manifestaciones malintencionadas"

Argentina competirá con Ecuador y Estados Unidos, principal candidata para ser sede en la Copa América 2028

Definen la sede para la Copa América 2028: ¿Argentina candidata?

Rating Cero

Todo cambia: Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años

Franco Colapinto y Maia Reficco

Una foto de Franco Colapinto y Maia Reficco en Zárate volvió a despertar los rumores de romance

A partir de una experiencia que vivió en el 2024, el artista comenzó a replantear su continuidad en la música

Qué fue de la vida de Don Omar: así está hoy el cantante en 2026

Jesica Cirio está distanciada de su padre hace tiempo. 

El padre de Jesica Cirio reclamó conocer a sus nietos: "Me enteré por la panadera..."

Andrea del Boca cruzó al exfutbolista en redes tras su error en Gran Hermano.

Gran Hermano 2026: el irónico posteo de Andrea del Boca contra Brian Sarmiento, tras la fulminante anulada

Lewis Hamilton y Kim Kardashian estuvieron en las playas de Malibú

Tan enamorados: la romántica escapada de Lewis Hamilton y Kim Kardashian a la playa

últimas noticias

La familia Macarrón y Nora Dalmasso. 

"Nos destrozaron la vida": la familia de Nora Dalmasso declaró en el primer día del jury

Hace 31 minutos
Trámite para 2026.

Confirmado: estos son los autos que deben hacer sí o sí la VTV en 2026

Hace 1 hora
Est es el barrio que tiene gran reconocimiento gracias a varios escritores

Este barrio de Buenos Aires fue utilizado para todo tipo de cuentos y poemas: ¿dónde se encuentra?

Hace 1 hora
Todo cambia: Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años

Hace 1 hora
La fecha posee una fuerte carga simbólica.

¿Es fin de semana largo? Cuándo cae el feriado por el 1 de mayo en 2026

Hace 1 hora