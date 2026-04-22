Las fotos que comprometen a al menos 70 jugadores en el caso de prostitución VIP en el fútbol de Italia

Si bien en un principio se mencionaron futbolistas, ahora también surgieron nombres de profesionales de otros deportes, entre ellos, un piloto de Fórmula 1. Por el caso hay cuatro detenidos.

La cantidad de nombre ascendieron a 70 entre jugadors de fútbol, hockey, atletas y un piloto de Fórmula 1

En medio de la investigación del escándalo en los casos de prostitución VIP que surgió en Italia, que compromete a al menos 70 deportistas de la élite, la mayoría de la Serie A, ahora comenzaron a surgir fotos de varios deportistas que podrían estar involucrados .

Escándalo en Italia: unos 50 jugadores de la Serie A, involucrados en fiestas con escorts

De acuerdo a lo primeramente informado por EFE, se trata de una red de explotación para “gestionar eventos ligados al ocio nocturno” que habría prestado servicio a futbolistas de Milan, Inter y otros jugadores que llegaban a la ciudad en condición de visitantes, donde se hacía uso además de 'gas de la risa' como sustancia recreativa.

Además, La Gazzetta reveló que también se habla en las pesquisas de una mujer embarazada como fruto de sus relaciones con uno de esos usuarios de la red de prostitución. Todo se daba en el marco de una organización con estructura empresarial que garantizaba a cerca de 50 futbolistas de equipos de la Serie A una “relajante fiesta postpartido todo incluido”. Sin embargo, ahora la cantidad de nombres asciende a 70, entre los que no solo se incluyen jugadores de fútbol y a un piloto de Fórmula 1 como se mencionó al principio, sino que también a jugadores de hockey y hasta a un atleta olímpico.

Según comenzó a trascender, varias figuras del deporte habrían participado en fiestas privadas organizadas por una agencia de eventos llamada Made Luxury Concierge, que está bajo la lupa de la justicia, de Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, Alessio Salamone y Luan Fraga, detenidos acusados de “favorecimiento y explotación de la prostitución en eventos de lujo”.

Si bien en la investigación no aparecen nombres de los jugadores involucrados ni celebridades, sí comenzaron a trascender las fotos de varios futbolistas de los clubes como Inter, Milan, Juventus, Sassuolo, Hellas Verona, Torino y Monza (Serie B), entre otros, que asistieron a las fiestas VIP con Emanuele Buttini.

En las redes sociales de la agencia que está siendo investigada se pueden ver figuras del deporte como el múltiple campeón olímpico Usain Bolt y la leyenda de la selección de Inglaterra y el Manchester United, Wayne Rooney.

Embed - Emanuele Made on Instagram: "You see the results. I live the process. What you see is just the surface. Behind every step: dedication, sacrifice, a mindset that doesn’t quit. Every step is a choice. I choose to keep going. @made_luxury_concierge" View this post on Instagram

Pero también hay otros futbolistas que contrataban los servicios de la agencia, como Daniel Maldini, hijo del histórico Paolo, el defensor del Real Madrid Dean Huijsen, el nigeriano Víctor Osimhen (que pasará por el Napoli y fue vendido al Galatasaray), Luca Pellegrini, y Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli) que forma parte de la selección italiana, y Samuele Ricci (Milan).

rooney

Además, en la lista figuran otros apellidos: Oliver Giroud, Achraf Hakimi, Arthur Melo, Mota Carvalho, Oumar Niasse y más. Incluso, en una de las escuchas se menciona a un piloto de Fórmula 1 que utilizó los servicios de dicha red. “Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?”, habría preguntado uno de los implicados, a lo que recibió como respuesta: “Le enviaré a la brasileña”.

De igual modo, hasta el momento ninguno de los deportistas está siendo investigado, aunque si hay cuatro detenidos.