River: los picantes posteos de Palavecino que reavivan los polémicos festejos contra Boca

En conferencia de prensa, el capitán de River, Enzo Pérez, advirtió que su compañero se equivocó al gritar el gol a los visitantes. “Creo que para el espectáculo no está bueno. Obvio que lo que hizo Palavecino no está bien”, analizó el volante.

Por su parte, el propio protagonista de la gresca fue el encargado de hablar y mostrarse arrepentido de su forma de reaccionar. “Mirando los videos y toda la locura que se generó ayer, estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad”, aseguró, en TyC Sports, el exPlatense.

“Me cayó la ficha en el vestuario, ya que me tocó ver los festejos desde ahí porque no podía salir por la expulsión. Entonces, me preguntaba, ¿para qué? Me estoy perdiendo de algo que es único, como esta clase de partidos con tu gente. Así que estoy arrepentido”, aseguró.

Pese a ello, las redes sociales no perdonan y en las últimas horas se volvieron virales los polémicos posteos que hizo el propio Palavecino que reavivan los polémicos festejos en el Superclásico.

Los polémicos posteos de Agustín Palavecino que se volvieron viral

El festejo con euforia y en la cara de los jugadores de Boca, en especial ante Nicolás Figal, Sergio Romero y Luis Advíncula, despertó la polémica en pensar que el futbolista no pudo controlar su fanatismo por el club del cual viste la camiseta en la actualidad. Sin embargo, en las redes sociales surgieron viejos posteos de Palavecino justamente contra el club de Núñez donde muestra de qué cuadro es realmente.

En un durísimo posteo del 2010, el volante apuntó a modo de canción de una hinchada de otro equipo en contra de River. Con apenas 14 años, el mediocampista posteó en Facebook: “Inventaron el promedio cuando te ibas a la B, la platea te la hizo un teniente coronel. River no chamuyes más, vos no sos el gran campeón, vos sos socio de Grondona la pu… que te parió. Vos sos así, vos sos gallina, junto con Boca sos la mie… de Argentina”.

Agustín Palavecino Facebook

Esas frases pertenece a una canción de “La Butteler”, la barra brava de San Lorenzo. Además, tenía fotos en relación con el conjunto de Boedo.

En enero de 2012, el actual jugador del Millonario puso en la portada de dicha red social una foto de un telón de la hinchada de San Lorenzo, que solía desplegarse en la popular local del Nuevo Gasómetro.

El otro cambio data de noviembre del mismo año y es un mosaico en la platea sur del Bidegain que rezaba “Volvimos”, en alusión a la aprobación de la Ley de Restitución Histórica, fundamental para la campaña de volver a Boedo.