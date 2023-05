River Boca Télam

"Mirando los videos y toda la locura que se generó ayer, estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad", aseguró, en TyC Sports, el mediocampista de 26 años, que fue uno de los seis jugadores expulsados por el árbitro Darío Herrera.

"Me cayó la ficha en el vestuario, ya que me tocó ver los festejos desde ahí porque no podía salir por la expulsión. Entonces, me preguntaba, ¿para qué? Me estoy perdiendo de algo que es único, como esta clase de partidos con tu gente. Así que estoy arrepentido", describió el jugador surgido en Platense.

El escándalo en el Superclásico por la Liga Profesional

Enzo Pérez: "Lo que hizo Palavecino no estuvo bien"

Enzo Pérez conferencia Captura de TV

El capitán de River, Enzo Pérez, remarcó que su compañero Agustín Palavecino cometió un error al festejar el gol de Miguel Borja en la cara de los jugadores de Boca, que luego reaccionaron y se generó una pelea entre ambos planteles.

"Hablamos bastante con Chiquito y también con Figal, que son los más grandes de Boca. Hubo muchísima gente que se metió de los dos lados: cuerpo técnico, jugadores que no estaban en la convocatoria. Es difícil ahí. Creo que para el espectáculo no está bueno. Obvio que lo que hizo Palavecino no está bien", explicó el mediocampista del Millonario.