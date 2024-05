River en la tormenta: ¿debe seguir Demichelis? ¿qué necesita buscar en el mercado de pases?

En el majestuoso Monumental es otro equipo, con momentos de muy buen fútbol. El constante aliento de las 86.000 personas y un campo de juego europeo, con césped híbrido, le permite mostrar su mejor cara. Circulación rápida de pelota, combinaciones, precisión, velocidad y goles. Y triunfos, claro. Ha ganado 28 de los 34 partidos en casa desde la renovación del estadio. Impactante.

Pero, claro, también tiene de los otros momentos que lo convierten en un equipo que no da garantías. Y, lo peor, tiene mandíbula floja y habitualmente se lo llevan puesto. A este River te le podés animar. Los que lo hicieron, aunque sea un rato, lo dañaron y hasta le ganaron.

Estas falencias no las mostró una vez, sino varias. Sobre todo de visitante, donde ha exhibido casi todas las flaquezas de un conjunto endeble que puede perder con cualquiera.

River y su falta de solidez defensiva

El primer problema es su falta de solidez defensiva. A nivel colectivo e individual. Salvo Paulo Diaz, en su mejor momento, los otros defensores sufren, especialmente los laterales. Marcelo Herrera y Enzo Diaz están de salida en el 11 titular. El primero, incluso, es resistido por la gente. Enzo, que tuvo 15 partidos iniciales en alto nivel, está lento y no le alcanza con su fortaleza física. Tanto que Milton Casco, con nivel discreto, le está quitando el puesto. La buena noticia es que Agustín Sant’ Anna se está asentando, con potencia y buena técnica, tras aquel error contra Boca (y Lautaro Blanco).

Leandro González Pirez ha tenido algunos muy buenos partidos pero, en otros, especialmente importantes, ha repetido algunos errores en jugadas. Ahí el equipo necesita un central de alto nivel, fuerte, con cabezazo y especialmente personalidad y voz de mando para fortalecer individualmente una defensa que es permeable.

Pero ojo que el problema defensivo de River no se limita sólo a su defensa. Al equipo, por configuración y característica, le cuesta recuperar la pelota. No quita. Rodrigo Villagra aún no se asentó como aquel tractor de Talleres y Rodrigo Aliendro tampoco recuperó su mejor versión. Nicolás Fonseca tiene visión y buen pie, pero sufre en el quite. Y si a eso le sumamos que generalmente juegan Nacho Fernández y el Diablito Echeverri, dos volantes con poca o nula marca. Por eso River sufre cuando retrocede y le manejan la pelota. Ni siquiera achicando para atrás se ve la recuperación requerida. Así equipos como Nacional y hasta Temperley fueron hasta empatarle el partido.

River Temperley Copa Argentina River Plate

Las variantes ofensivas que tiene River

El medio tiene variantes ofensivas, como las de Franco Mastantuono y hasta Manuel Lanzini, pero hoy sin dudas extraña De la Cruz. Esequiel Barco, esencial por su ida y vuelta, se puso ese traje y logró disimular la ausencia, pero sólo por momentos. Por eso en este mercado, además de un central top, la dirigencia deberá sumar un volante mixto de elite, que además de ayudar en la marca tenga la dinámica para ser vertical, llegar al área y así sumar algunos goles. Difícil encontrarlo en América, por eso Flamengo vino a buscar a De la Cruz. Villagra, Barco y el nuevo nombre podrían acompañar a un Etcheverry que, si sigue creciendo, puede dar el salto de calidad ofensivo al equipo, antes de irse a Europa.

El otro problema es un intangible. Le falta carácter a River. No sabe sufrir. Cuando sufre en los trámites, recibe goles. Y eso que tiene a Franco Armani, quien volvió al muy buen nivel que le conocemos. A veces el equipo se “hace los goles solito”, sin grandes méritos rivales. Le falta oficio, por momentos es un equipo verde, novato, que sufre hasta cuando le hacen laterales al área.

Yendo a lo ofensivo y a las posibles incorporaciones de las que se habla, algo deberá sumar. Se habla de un 9, puntualmente de Adam Bareiro. No estaría mal para sumarle competencia a Miguel Borja, que atraviesa su mejor momento en el club, a base de goles, pero ante la exigencia y el calendario del club, no vendría mal un 9 así, fuerte, potente, que pasa también su momento top, sobre todo porque no le saldría tanto a River (la cláusula de salida es de 3.5 millones). También hay que pensar dos cosas: que Agustín Ruperto está en las gateras y que el dinero grande irá para un central y un volante…

Miguel Borja X

Claro, a la vez, también deberá purgar un poco el plantel, arrancando con Agustín Palavecino, David Martínez, Ramiro Funes Mori, Santiago Simón, quizá Herrera y Matías Kranevitter, y algunos hasta hablan de Pablo Solari. Si esto último sucede, un reemplazo ideal sería Edwuin Cetré, el colombiano que brilla por potencia, determinación y recursos en Estudiantes. Nunca está de más un delantero desequilibrante. Claro, para eso, deberá pagar al menos 7/8 millones. No luce viable hoy. Un arquero suplente, para empezar con la transición de Armani, podría completar el mercado de medio año, que debe ser importante si el club quiere ir por todo.

¿Es Martín Demichelis el DT indicado para estar al frente de River?

La última discusión es si Demichelis es el indicado para seguir en el cargo. Hasta ahora el técnico tuvo buenas y malas. Muy marcadas. Pero las buenas se vieron más en los primeros ocho meses de gestión y ya están quedando lejos. La eliminación ante Inter y el off the record con la prensa significaron un quiebre. El DT perdió poder, autoridad y espalda. Y al principal líder del equipo, Enzo Pérez, quien no soportó la “traición” y se fue a Estudiantes. Estos cinco meses del año demostraron que River necesita sumar personalidad y liderazgo. Dentro y fuera del campo.

Porque, además, esas cualidades no las transmite Demichelis. Sus formas hacen recordar a Manuel Pellegrini, el chileno que brilló en San Lorenzo y en Europa pero en su paso por River dejó una imagen insulsa, de una catedrático del fútbol, con más conocimientos que carácter. Y, a veces, en gigantes como River la personalidad, lo que transmitís, cómo sumas poder, es tan o más importante que lo que sabés de fútbol. Hoy a Micho se lo ve debilitado, con dudas, sin la postura firme para sacar y poner jugadores, para elevar la voz. Su arenga, antes de los penales ante Temperley, quiso ser fuerte y fue débil, por sus contradicciones y falta de gestión.

Martin Demichelis planea el 2024 con la Copa Libertadores como gran objetivo del año. Ole

Hoy da la sensación que otro DT, para enfrentar la pretemporada, sería lo mejor, pero esta dirigencia, que defiende los procesos largos y no parece tener ganas de manchas su imagen de banca-técnicos, no luce convencida en hacer un cambio. Tal vez porque no vea nadie a la altura para semejante decisión. Porque a veces no es cambiar por cambiar.

Por lo pronto, Demichelis sigue y, para darle herramientas, serán los dirigentes los que deberán romper el chanchito y afilar el ojo para saber cómo potenciar a un equipo que, hoy, ni muy muy ni tan tan…