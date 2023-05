River - Boca: la furia del Consejo de Fútbol contra el arbitraje del Superclásico

El integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize no tuvo piedad y criticó las formas del árbitro durante el final del encuentro: “ Estamos cansados de que cada vez que vamos a esa cancha nos sentimos perjudicados. L a vez pasada fue la jugada de Rojo y hoy lo mismo. Si analizan bien el partido, los jugadores que no le expulsaron a River como la jugada Casco que le pega a Villa y no amonestó y jugó todo el partido gratis. O la de Enzo Pérez que estaba amonestado y le pega a Advíncula y cobra al revés, cuando lo tenía que echar. O la de Enzo Díaz que estaba amonestado y apenas arranca el segundo tiempo le da una patada a Villa que era para expulsión”.

En ese sentido, el dirigente de Boca se mostró respetuoso y comentó: “Acá parece que cuando arranca el campeonato había que pegarle a Beligoy (Director Nacional de Arbitraje de la AFA) y hablar mal, pero eso nosotros tratamos de no hacerlo y queremos competir, no llorar ni hablar mal de nadie porque puede cometer errores, pero lamentablemente cada vez que vamos a esa cancha los cometen todos juntos”.

Sobre el desarrollo del partido, Cascini opinó que Herrera “tenía que haber expulsado antes, todos sabemos que cambia el partido. A los jugadores los tenés que echar sea el minuto que sea y no decirles que piensen. No me jodan con eso. Estamos cansados ya de hacernos los boludos, no queremos más. Hay que salir a aclarar. Si la patada de Díaz a Villa es amarilla, terrible amarilla, iban dos minutos del segundo tiempo, y la de casco ni hablar, jugó gratis todo el partido. Ahora si no lo querés echar a Enzo Pérez en cancha de River está bien estamos hablando de otra cosa”.

En diálogo con ESPN y a horas de haberse consumado la derrota, el exjugador fue fiel a su estilo y reconoció: “Estamos calientes, no queremos hacer más de boludos, hay que salir a hablar y nada más. Lo de Palavecino hasta sus compañeros lo criticaron. El árbitro tenía que actuar rápidamente y se terminaba todo”.

Por eso, le cayó al jugador de River y concluyó: “Palavecino creó el problema pero (Herrera) nos echó a tres jugadores de campo a nosotros y a ellos a uno solo y dos del banco”.

Superclásico: cómo quedó el historial entre Boca y River tras el triunfo del Millonario

El historial entre Boca y River cambió luego del triunfo del Millonario por la Liga Profesional en el estadio Más Monumental, por lo que los hinchas de ambos equipos y los seguidores del fútbol en general pretenden conocer la diferencia de partidos ganados entre estos clubes.

Boca, después de la derrota, continúa con ventaja sobre River debido a que tiene una diferencia a su favor de 7 partidos, ya que ganó en 78 oportunidades, mientras que el Millonario logró la victoria en 71 y empataron en 65 encuentros con 214 cotejos jugados en total.

El encuentro disputado este domingo representó otro partido entre ambos, luego del último que habían jugado oficialmente en el que Boca se impuso por 1 a 0 con un gol del delantero Darío Benedetto de cabeza.

Miguel Borja, tras el triunfo de River sobre Boca: "Sabía lo que me estaba jugando"

El delantero Miguel Borja se expresó luego del triunfo de River contra Boca por el Superclásico en la Liga Profesional en un partido que terminó 1 a 0 tras un gol suyo de penal. "Sabía lo que me estaba jugando", admitió el colombiano.

En diálogo con ESPN, Borja reveló su sensación en los instantes previos a patear el penal decisivo ante Boca: "Sabía lo que me estaba jugando y en lo que estaba metido. Traté de respirar profundo y tenía claro que iba a definir ahí. Se pudo anotar".

"Es normal sentir un poco de presión pero he pateado varias veces en momentos complicados. A uno se le viene a la mente todo eso", agregó en este sentido en el estadio Más Monumental.

En tanto, el futbolista de 30 años analizó el partido y aseguró que el triunfo de River es el resultado más justo: "Ellos en el primer tiempo no llegaron y en el segundo tiempo tampoco, tuvieron pelotas claras de gol. Nosotros tuvimos la de Solari que pegó en el palo y acciones que los metimos en el campo de ellos. Fuimos justos ganadores".

También fue consultado por los incidentes sobre el final del partido que derivaron en las expulsiones de seis futbolistas junto al entrenador de Boca, Jorge Almirón, aunque expuso que desconoce lo ocurrido. "No sé porque estaba celebrando", expresó.

Por último, subrayó la relevancia que tiene para River la victoria frente a Boca en el Superclásico: "Agradecerle a Dios por la victoria, era lo que queríamos. La gloria se dio porque se pudo anotar hoy. Es muy importante para nosotros".