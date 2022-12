Riquelme lanzó su agrupación en Boca: "Ojalá podamos estar muchos años juntos"

Jorge Ameal, presidente del club, fue el responsable de tomar la palabra una vez que subieron al escenario montado en el playón del estadio. “ Riquelme es de Boca y de Boca no se va ”, expresó Ameal, antes de agradecer a la gran cantidad de socios presentes. “Esto no es una sociedad anónima, es una sociedad civil y es de ustedes”, agregó en medio de una multitud de hinchas que alentaron sin parar.

riquelme soy bostero

"Esto es lo que soñaba, estar en mi club. Gracias al presidente que me fue a buscar hace 3 años y a mis hijos que me alentaron a estar acá, en mi casa", fueron las primeras palabras de Juan Román Riquelme. "No hay nada más lindo que ver a los bosteros felices. Hace 3 años que la Bombonera volvió a ser la cancha más linda del mundo", expresó el ídolo.

"No tengo dudas de que en las próximas elecciones vamos a ser 50 mil hinchas. Ojalá podamos estar muchos años juntos. Les pido que nos ayuden tanto a Jorge (Ameal) como a mi a seguir estando acá", finalizó Riquelme que luego se quedó cantando junto a los hinchas. La nueva agrupación "Soy Bostero" deberá ser aprobada en agosto de 2023 para poder presentarse en las elecciones de diciembre de 2023.

La dura crítica de Pergolini a Riquelme por lanzar su propia agrupación

“Llegando a fin de año y los dirigentes repartiéndose agrupaciones... ¿Está bien? ¿Está mal? Raro como mínimo...”, arremetió Mario Pergolini en una historia de Instagram. Aunque no menciona a Riquelme, es sabida la mala relación del periodista con el actual dirigente.

Según especulaciones, Pergolini se refirió a la noticia de que este martes en La Bombonera se presentaría el espacio político del referente del Xeneize, a quien ha criticado públicamente en reiteradas ocasiones desde que se alejó de la gestión.