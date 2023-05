Rafael Nadal se bajó de Roland Garros y adelantó cuándo se retirará

Rafael Nadal se bajó del Roland Garrós y adelantó cuándo se retirará , el español confirmó que no participará del Gland Slam este año, debido a la evolución desfavorable de una lesión . Pero eso no es todo, sino que también pronosticó la fecha final de su carrera.

Durante una conferencia de prensa, el tenista despejó todas las dudas que rondaban en torno a su presencia en la próxima edición del Roland Garrós. "La lesión no ha evolucionado como me hubiese gustado. Esta es una decisión que no la tomo yo, sino mi cuerpo" , explicó Nadal.

Rafael Nadal Captura de pantalla

Ante su situación actual, que involucra una lesión de grado 2 en el Psoas, el español detalló que "me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, por culpa del físico. Y eso se traslada al terreno personal cuando uno no puede ser feliz con lo del día a día. Necesito ponerle un punto y aparte a mi carrera deportiva. No tengo fecha de regreso".

Frente a este panorama, la mejor opción que encontró el tenista fue suspender por el resto del año su participación en cualquier evento deportivo. "Quizás pueda ser un objetivo llegar a fin de año para jugar la Copa Davis e intentar encarar el último año de mi carrera deportiva, con la posibilidad de disfrutarlo", ilusionó a sus fanáticos, quienes esperan verlo brillar nuevamente.

La triste noticia de Rafael Nadal: ¿Cuándo se retira del tenis?

Sin embargo, después de comunicar la noticia de su inasistencia el Roland Garros, el tenista confesó que piensa ponerle un punto final a su carrera. Mi idea es disfrutar y viajar por todos los torneos donde fui feliz, si tengo la posibilidad. Estoy mejor ahora que hace unas semanas. Es mejor que me vean así, de otra manera no armaría una rueda de prensa", señaló.

Pero ante la frustración que sus fanáticos puedan tener por la decisión que tomó, el español aclaró que "puedes enfadarte, ponerte triste, que es lo que hago, pero al final puedo agradecer todo lo que ha pasado. No se puede estar exigiendo más y más al cuerpo, porque el algún momento dice hasta aquí y saca la bandera. A partir de ahora veremos hasta cuando puedo seguir y cuando parar".

Ante esto, Nadal clarificó que el año 2024 podría ser el fin de su carrera "cuando definitivamente no sea el momento de competir, quiero que sea con la satisfacción personal de haber hecho lo posible y no irme antes de hora. Lo que me lleva a querer seguir el año que viene es creo que no me merezco terminar así. Mí carrera deportiva no es para terminarla en una rueda de prensa".