Novak Djokovic y la costumbre de romper récords: se convirtió en el jugador más veterano en ganar un ATP 500

El serbio derrotó a Alex De Miñaur tras el retiro del australiano en el segundo set de la final de Beijing y consiguió una marca impresionante: 34 victorias consecutivas y 0 derrotas en el torneo. Además, quedó a un paso de una histórica marca de Roger Federer. ¿De qué se trata?

El serbio Novak Djokovic levantó el trofeo número 102 de su carrera en la final de Beijing tras vencer a Alex De Miñaur , quien se retiró en el inicio del segundo set por lesión. De esta manera, rompió varios récords: el campeón más veterano en consagrarse en un ATP 500 con 39 años y sumó 34 victorias consecutivas en el torneo con 0 derrotas, una marca inédita .

Este torneo tuvo muchos condimentos y uno de los más destacados fue la victoria ante Alexander Zverev en cuartos de final por 4-6, 6-4 y 6-4. El alemán partía como en N°1 del torneo, tras la ausencia de Jannik Sinner, y no pudo sacar chapa de top 3. En semifinales, Novak estaba en ventaja contra Daniil Medvedev, incluso iba a sacar para partido, pero el ruso fue descalificado por pegarle un pelotazo a un aficionado. De este modo, avanzó a una nueva final.

Su rival en el partido definitorio era De Miñaur, actual top 10 y que supo ostentar su mejor ranking este año (N°5) . El claro favorito era el australiano, no solo por su posición, sino también por su temporada en la que ya había campeonado en Róterdam y había llegado a la final de ‘s-Hertogenbosch.

Sin embargo, el título fue para Nole, por séptima vez en este certamen . El primer set fue parejo, no tuvo quiebres y se definió en el tiebreak, en donde el serbio es letal. Finalizado el primer parcial a favor de Djokovic, tuvo que ser atendido por una molestia en el área abdominal, lo que preocupó a todos los presentes. Pero, cuando ya estaba listo para jugar, fue De Miñaur quien llamó a su médico y lo asistieron por una dolencia en el muslo. Intentó volver y ganó un game, pero no pudo continuar más y terminó el partido con mucha angustia.

Luego de su retiro, De Miñaur se disculpó: “Quiero pedirles disculpas a todos los increíbles fanáticos que vinieron a ver este partido. Ojalá hubiera podido... sí, no quería terminar de esta manera. Así que realmente, lo siento mucho".

Djokovic se lamentó por el final del partido, felicitó a su rival por el esfuerzo y lo destacó por su torneo. Luego habló de la gran hazaña: “Pasaron once años desde la última vez que jugué aquí. Honestamente, siempre tengo altas expectativas sobre mí mismo y obviamente siempre me visualizo con el trofeo, en especial aquí en Pekín, un lugar donde nunca he perdido”.

“Pero también era muy consciente de que la realidad hoy es algo distinto, once años después. Este año ha sido todo un desafío para mí, con muchos altibajos, problemas físicos y de salud... Solo intentaba reencontrarme con buenas sensaciones dentro de la pista", cerró. Con esta victoria, volvió al top 10 y, de retirarse del ATP Finals De Miñaur, tomará su plaza.

Novak Djokovic, campeón en Beijing: récords y más récords

Son 21 temporadas de manera ininterrumpida en las que Nole suma por lo menos un título y así, quedó a una de las 103 coronas de Roger Federer, el segundo más ganador, después de Jimmy Connors que tiene 109. Con 39 años tuvo un año destacable con victorias a Jannik Sinner y a Lorenzo Musetti (quien se retiró) en Australian Open, a Félix Auger-Aliassime en cuartos de final en Wimbledon y en este torneo tachó a Zverev, Medvedev y a De Miñaur, los tres top 10.

La vigencia de Djokovic no termina nunca, siempre está presente en los torneos más importantes, siempre resulta una molestia en el cuadro para los tenistas top y sigue acumulando récords. Ya ganó 102 títulos, entre los que se encuentran 24 Grand Slams, ya se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y ya levantó una Copa Davis. Pero, a pesar de ya no tener objetivos puntuales, sigue encontrando motivos para competir y competir a alto nivel, que no es menor.