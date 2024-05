Rafa Nadal puso en duda su presencia en Roland Garros: "No quiero jugar si tengo que ir con precaución"

" No quiero jugar Roland Garros si tengo que ir con precaución y sin poder dar mi máximo esfuerzo , como ocurrió en Barcelona y Madrid. Ha sido un torneo tan especial en mi carrera y de tanto valor sentimental para mí, que preferiría quedarme con otro recuerdo. Será duro si no estoy, pero solo jugaré si me siento competitivo ", aseguró el oriundo de Mallorca en una entrevista a France TV Sport.

Nadal es el rey del torneo francés, ya que allí logró 14 de sus 22 títulos majors y protagonizó partidos históricos frente al suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic, el sueco Robin Soderling y el austríaco Dominic Thiem, entre otros. A los 37 años, el tenista europeo tiene una semana para decidir debido a que el torneo comenzará el lunes 20.

"Solo jugaré si siento que puedo dar el 100% de mis posibilidades. Si eso no sirve para ganar ni un solo partido, lo aceptaré, pero no me veo a mí mismo entrando en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Si hay un 0,01 de posibilidades quiero intentarlo, pero si no tengo absolutamente ninguna, prefiero no jugar", detalló el jugador.

"Desde hace tiempo pienso que este será mi último año en activo"

Los problemas musculares persiguen a Rafael Nadal en las últimas temporadas. A tal punto que en 2023 apenas disputó dos encuentros en el Abierto de Australia y su vuelta fue a principios de este año en la gira por Oceanía. Para este 2024 tiene dos objetivos trazados: Roland Garros y los Juegos Olímpicos.

"Desde hace tiempo pienso que este será mi último año en activo, pero el cuerpo reaccionó peor de lo esperado. Por suerte, ahora llevo unas semanas en las que me encuentro mucho mejor, ojalá hubiera tenido esta progresión desde enero", advirtió el tenista, que ganó 92 títulos a lo largo de su carrera.