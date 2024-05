Rafa Nadal perdió en primera ronda en Roland Garros y dejó una incógnita sobre su futuro

"He salido a la pista a luchar, sin ser favorito, dándolo todo y esperando que el rival no jugara a su nivel. Para mí es difícil en este momento dar un nivel mejor del de hoy, pero es 100% normal cuando casi no juegas partidos en dos años", aseguró el nacido en Mallorca.

Rafa Nadal en Roland Garros Zverev saluda a Nadal tras el partido. Roland Garros

No estoy demasiado lejos de estar en condiciones de hacer algo importante, es mi sensación No estoy demasiado lejos de estar en condiciones de hacer algo importante, es mi sensación

Por lo pronto, el próximo desafío de Nadal es la cita olímpica de París 2024. La actividad tenística se llevará a cabo en las instalaciones de Roland Garros: "Ahora tengo que prepararme, tengo que aclarar mis ideas y ver cuál es el nuevo calendario para intentar estar listo para los Juegos Olímpicos. Hoy no puedo decir nada, pero mi principal objetivo ahora es jugar los Juegos Olímpicos".

Por último, el tenista español expuso su determinación de no recibir ningún homenaje en el estadio central Philippe Chatrier, tras caer con Zverev: "Diciendo que no quiero homenajes, lo que transmito es que quiero seguir jugando. No tengo el ego tan grande para necesitar el homenaje hoy. Y si no vuelvo a jugar aquí, Mallorca no está tan lejos de París y ya vendré para el homenaje que me quieran hacer".

Disfruto jugando al tenis, viajando en estos momentos con mi mujer y mi hijo, y mientras siga con esta pasión y mi cuerpo me lo permita continuaré Disfruto jugando al tenis, viajando en estos momentos con mi mujer y mi hijo, y mientras siga con esta pasión y mi cuerpo me lo permita continuaré

La ovación de la gente a Rafa Nadal en Roland Garros