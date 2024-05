El hijo de un campeón del mundo jugará por primera vez en Roland Garros

burrucaga papa Desde chico, el papá Jorge apoya la carrera tenística de su hijo Román.

El tenista de 22 años y, por ahora 145 del mundo, está viviendo su mejor año en el circuito ATP. Entrenado por Leonardo Mayer, ganador de la Davis con Argentina en 2016, cumplió su sueño al entrar al cuadro principal de RG. Luchador nato de torneos ITF y challengers, de 1,80m y revés a dos manos, Román sólo había jugado la clasificación de un Grand Slam (en enero, en Australia), pero no había podido superar la primera ronda. Ahora su próximo rival será el alemán Jan-Lennard Struff, número 39 del ránking.

"Muy contento de haber pasado la qualy. Un partido muy duro que lo pude sacar adelante. A disfrutar de lo que viene", contó Burruchaga hijo tras el triunfo. "No pudo venir mi familia, pero siempre me apoyan. Con un mensaje o un llamado, están muy contentos y felices", soltó en relación a su padre y finalizó hablando de su actualidad: "Viene siendo un año muy bueno, muchos partidos ganados. Estamos trabajando bien con el equipo. Me siento más maduro en la cancha, aguantando mucho los partidos. Juegan muy bien todos acá, así que hay que sacar la diferencia de algún lado".

