Diego Schwartzman quedó eliminado de Roland Garros y se fue ovacionado entre lágrimas

"El último partido muestra cómo jugué toda mi última carrera. Roland Garros para mi es especial. Aún enfrentando a un local me sentí como si hubiese estado en casa", expresó el tenista desde el centro de la cancha al término del partido

"Me siento bárbaro siendo honesto. Hice lo que sé hacer que es pelear mucho para ganar el partido. Él mereció ganar, felicitaciones a él y a todo el público francés. Tengo muchas batallas aquí, nunca olvidaré ninguna de ellas, ni siquiera está. Aún perdiendo, estar en la cancha 2 sigue siendo muy emocionante, gracias a todos. No lo olvidaré jamás", agregó Schwartzman.

"INCLUSO JUGANDO CONTRA UN LOCAL ME SENTÍ EN CASA ACÁ". La voz quebrada de Peque Schwartzman al despedirse en la segunda ronda de la qualy de Roland Garros.



El retiro de Diego Schwartzman

Hace dos semanas atrás, Schwartzman anunció su retiro del tenis a los 31 años a través de un posteo en Instagram, donde, emocionado, repasó su carrera y la calificó como un "viaje maravilloso". "Quiero tener en Argentina mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar", anticipó, y ya aclaró que será en 2025.

El Peque compartió varias imágenes, entre ellas sus encuentros con leyendas como Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. "¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome", escribió.

"Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente", destacó.