Racing – Flamengo, por semifinales de Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

La Academia deberá dar vuelta el resultado adverso con el que finalizó el partido de ida en Brasil. Para el armado del equipo, Gustavo Costas tendrá una baja confirmada, Santiago Sosa. El ganador enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras.

Racing

Racing, que va en busca del pase a la final, deberá dar vuelta el resultado por 1 a 0

Racing jugará este miércoles ante Flamengo en el marco del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores en el Cilindro de Avellaneda con la obligación de dar vuelta el resultado para poder lograr el pase a la final y volverla a disputar tras 28 años.

El conjunto de Gustavo Costas tiene un choque difícil: más allá de que jugará a estadio lleno con su gente, deberá dar vuelta el resultado, el 0 a 1 obtenido en el Maracaná. El ganador de esta serie enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se define el jueves.

Pensando en el armado del equipo, si bien Costas no confirmó el 11 ideal, tendrá que realizar un cambio obligado: la baja de uno de las figuras, Santiago Sosa, quien deberá operarse debido a la fractura en el seno maxilar superior derecha producto de codazo que recibió por parte de Marcos Rojo.

Por su parte, el Megao viene de una derrota ante Fortaleza por la mínima diferencia y perdió la punta del Brasileirao que venía compartiendo con Palmeiras.

Pensando en la formación, Felipe Luis tampoco podrá contará con una de sus estrellas debido a que Pedro se perderá el duelo de vuelta por una fractura en el antebrazo.

Racing – Flamengo: hora y televisión

  • Hora: 21.30.
  • Televisión: Telefe y Fox Sports.
  • Estadio: Presidente Perón, Racing.
  • Árbitro: Piero Maza.
  • VAR: Juan Lara.

Racing – Flamengo: probables formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Marcos Du Césare, Nazareno Colombo, Marcos Rojo; Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
  • Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
Santiago Sosa será operado en las próximas horas y podría ser baja para lo que resta del 2025

Se confirmó la brutal lesión de Sosa tras el codazo de Rojo en el partido ante Flamengo

Flamengo se llevó la victoria sobre el final.
play

Racing no pudo aguantar y perdió 1-0 con Flamengo en el Maracaná por la ida de las semifinales

Rodrigo De Paul habló desde Miami en la previa de Flamengo-Racing.

El emotivo mensaje de De Paul, a horas del partido entre Flamengo-Racing: "Voy a estar haciendo fuerza"

El plantel de Racing en la puerta del hotel con los hinchas de fondo.

Banderazo en Río de Janeiro: los hinchas de Racing recibieron al plantel a pura fiesta

Tagliafico sorprendió con su faceta de modelo.

Menos es más: Nicolás Tagliafico deslumbra con un look minimalista perfecto en las calles de Japón

Mauro es capitán de la categoría 2010 de Ferro.

La historia de la joya argentina de 15 años que fue convocado por la Selección de República Checa

