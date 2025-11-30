El look monocromático y descontracturado de Robert Lewandowski: muchos querrán copiarlo El delantero polaco se tomó un momento de descanso que compartió en las redes sociales: eligió un outfit urbano y relajado, perfecto para hacer deporte en medio de la ciudad. Por + Seguir en







Robert Lewandowski marcó tendencia con su look.

Robert Lewandowski lució un conjunto deportivo enteramente en color azul marino.

Es un look urbano, relajado y descontracturado, ideal para hacer actividad física.

Eligió una remera de manga larga y un pantalón largo, ambos de corte holgado.

Completó el outfit con zapatillas deportivas blancas. A sus 37 años, Robert Lewandowski sigue más vigente que nunca. El delantero es determinante tanto en el Barcelona como en la Selección de Polonia, pero también se toma momentos para descansar y pasear en bicicleta, como lo demuestra una foto donde posó con un look monocromático y descontracturado.

El futbolista polaco, quien compartió la imagen en su cuenta de Instagram, eligió un estilo casual, deportivo y relajado, ideal para entrenar en un contexto urbano. En la parte superior usó una remera de cuello redondo, manga larga y corte holgado de color azul marino profundo, un tono versátil y clásico.

La combinó con un pantalón holgado, también en azul marino, de corte recto y amplio, con un dobladillo que caía justo sobre los pies y aportaba un toque de sofisticación. Completó el outfit con zapatillas deportivas de color blanco, con pequeños detalles en azul y rojo en los cordones y la suela.

Robert Lewandowski look Instagram @_rl9 La respuesta de Lewandowski a uno de los equipos que lo quieren El futuro futbolístico de Robert Lewandowski es una incógnita. El delantero polaco tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2026 y todavía no anunció si lo renovará, por lo que varios equipos intentaron sondearlo y, según trascendió, ya le respondió a uno de ellos.

En las últimas semanas, medios europeos informaron que tanto el Milan como el Fenerbahçe estaban interesados en ficharlo. El club italiano se ilusiona con que llegue libre a mediados del año que viene, pero los turcos pretendían sumarlo en este mercado de pases con vínculo hasta 2027, algo que ya se descartó.

"El Fenerbahçe ha mostrado un interés concreto en Robert Lewandowski para la ventana de invierno, pero el delantero lo ha declinado. Quiere quedarse en el Barcelona al menos hasta el verano y todavía no planea mudarse en enero. Su futuro queda completamente abierto y acaba contrato el 30 de junio de 2026", aseguró el periodista Florian Pettenberg en redes sociales.