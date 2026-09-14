Escándalo en Hyrox: una atleta ganó cubierta en sus propias heces y desató la furia de sus competidores La australiana Joanna Wietrzyk, actual campeona del mundo en su categoría, sufrió un ataque de diarrea en plena carrera y le fue permitido finalizar la competencia, algo que generó críticas por un presunto "tratamiento especial". Ahora, a partir de este incidente, revisarán el reglamento. Por Agregar C5N en









Joanna Wietrzyk, la atleta de la polémica del fin de semana en Hyrox. Hyrox

Las autoridades de Hyrox, la competencia de carreras de fitness bajo techo que crece exponencialmente en todo el mundo, anunciaron una revisión de reglas tras el escándalo del último fin de semana en Pekín, donde la atleta australiana Joanna Wietrzyk, actual campeona del mundo en su categoría, sufrió un ataque de diarrea en pleno desarrollo del evento y le fue permitido finalizar el recorrido, que terminó ganando, cubierta de su propia materia fecal.

El incidente, que se volvió viral en redes sociales, causó indignación entre el público y medios especializados en la disciplina, que acusaron un "tratamiento especial" a la deportista ya que, en un evento donde se penaliza escupir en la pista o tirarse agua encima, a ella se le permitió continuar, según acusan, por ser una atleta de élite y estar patrocinada por la firma Puma, que también es sponsor oficial de Hyrox.

El incidente escatológico de Joanna Wietrzyk en Hyrox Durante el evento, la australiana sufrió un problema gastrointestinal severo que le provocó una incontinencia. Sin embargo, pese a haberse evacuado encima, no salió de la pista y perjudicó el rendimiento de otros participantes.

Lejos de abandonar el recorrido para preservar las normas, la australiana cruzó la meta y dejó rastros de heces tanto en el suelo como en las máquinas y alfombras que utilizaban el resto de los competidores, lo que provocó manchas, resbalones y disminuciones en el rendimiento.

Video: las imágenes de la atleta cubierta en materia fecal en Hyrox Athlete Developed Diarrhea Right During the Competition



Australian athlete Joanna Wietrzyk was unable to control her bowels during a HYROX race in China. The mess ended up on her legs, clothing, the flooring, and the equipment.



The race was not stopped, so other participants… pic.twitter.com/XkEetocmSX — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026 Hyrox revisa su reglamento tras el incidente fecal de Joanna Wietrzyk "A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad", expresó este lunes en un comunicado la empresa, a la vez que indicó que Hyrox "aplica claros protocolos médicos y de biocontaminación".