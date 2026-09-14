14 de septiembre de 2026 Inicio
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Escándalo en Hyrox: una atleta ganó cubierta en sus propias heces y desató la furia de sus competidores

La australiana Joanna Wietrzyk, actual campeona del mundo en su categoría, sufrió un ataque de diarrea en plena carrera y le fue permitido finalizar la competencia, algo que generó críticas por un presunto "tratamiento especial". Ahora, a partir de este incidente, revisarán el reglamento.

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Joanna Wietrzyk

Joanna Wietrzyk, la atleta de la polémica del fin de semana en Hyrox.

Hyrox

Las autoridades de Hyrox, la competencia de carreras de fitness bajo techo que crece exponencialmente en todo el mundo, anunciaron una revisión de reglas tras el escándalo del último fin de semana en Pekín, donde la atleta australiana Joanna Wietrzyk, actual campeona del mundo en su categoría, sufrió un ataque de diarrea en pleno desarrollo del evento y le fue permitido finalizar el recorrido, que terminó ganando, cubierta de su propia materia fecal.

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El incidente, que se volvió viral en redes sociales, causó indignación entre el público y medios especializados en la disciplina, que acusaron un "tratamiento especial" a la deportista ya que, en un evento donde se penaliza escupir en la pista o tirarse agua encima, a ella se le permitió continuar, según acusan, por ser una atleta de élite y estar patrocinada por la firma Puma, que también es sponsor oficial de Hyrox.

El incidente escatológico de Joanna Wietrzyk en Hyrox

Durante el evento, la australiana sufrió un problema gastrointestinal severo que le provocó una incontinencia. Sin embargo, pese a haberse evacuado encima, no salió de la pista y perjudicó el rendimiento de otros participantes.

Lejos de abandonar el recorrido para preservar las normas, la australiana cruzó la meta y dejó rastros de heces tanto en el suelo como en las máquinas y alfombras que utilizaban el resto de los competidores, lo que provocó manchas, resbalones y disminuciones en el rendimiento.

Video: las imágenes de la atleta cubierta en materia fecal en Hyrox

Hyrox revisa su reglamento tras el incidente fecal de Joanna Wietrzyk

"A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad", expresó este lunes en un comunicado la empresa, a la vez que indicó que Hyrox "aplica claros protocolos médicos y de biocontaminación".

La compañía indicó que lo ocurrido el pasado sábado en la capital china fue "una situación inesperada en la que se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron".

"Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad. Esas preocupaciones son legítimas y, como organizadores, debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando", añadieron.

Qué es Hyrox, la competencia de fitness indoor que crece en todo el mundo

Hyrox es una competición deportiva creada en 2017 que intercala ocho kilómetros de carrera con otros tantos ejercicios de fuerza con el objetivo de completarlo en el menor tiempo posible, se celebra en recintos de más de 20 países y cuya franquicia estaba valorada al cierre de 2025 en más de 600 millones de euros, según la revista Forbes.

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