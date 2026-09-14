Polémica en Hyrox: el mensaje que subió la atleta que sufrió un ataque de diarrea y luego borró

Una atleta de elite se manchó en medio de un ataque de diarrea y luego ganó la competencia, esto generó críticas de parte de sus compañeros y en las redes sociales. Fue entonces que ella decidió publicar un comunicado en su Instagram con mensaje polémico y luego debió borrar el mismo.
La australiana Joanna Wietrzyk, actual campeona del mundo en su categoría, sufrió un ataque de diarrea en pleno desarrollo del evento y le fue permitido finalizar el recorrido, que terminó ganando, cubierta de su propia materia fecal.
El incidente, que se volvió viral en redes sociales, causó indignación entre el público y medios especializados en la disciplina, que acusaron un "tratamiento especial" a la deportista ya que, en un evento donde se penaliza escupir en la pista o tirarse agua encima, a ella se le permitió continuar, según acusan, por ser una atleta de élite y estar patrocinada por la firma Puma, que también es sponsor oficial de Hyrox.
El accidente dejó rastros de heces en el suelo y en las máquinas, incluso en las alfombras que utilizaba el resto de los competidores. Hyrox revisó el reglamento y explicó: "Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad. Esas preocupaciones son legítimas y, como organizadores, debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando".
Ante esto, ella publicó en su cuenta de Instagram un descargo: “Dicen que hay que darlo todo o irse a casa… una victoria es una victoria. Hablando en serio, gracias por todo el apoyo. Volveré pronto.”
Qué es Hyrox, la competencia de fitness indoor que crece en todo el mundo
Hyrox es una competición deportiva creada en 2017 que intercala ocho kilómetros de carrera con otros tantos ejercicios de fuerza con el objetivo de completarlo en el menor tiempo posible, se celebra en recintos de más de 20 países y cuya franquicia estaba valorada al cierre de 2025 en más de 600 millones de euros, según la revista Forbes.