Polémica en Hyrox: el mensaje que subió la atleta que sufrió un ataque de diarrea y luego borró La australiana Joanna Wietrzyk, quien ganó una competencia y generó críticas por la forma en que lo realizó, publicó un descargo del cual se arrepintió: “Hay que darlo todo”. Por Agregar C5N en









La australiana Joanna Wietrzyk, quien ganó una competencia repleta de sus propias heces. Redes sociales

Una atleta de elite se manchó en medio de un ataque de diarrea y luego ganó la competencia, esto generó críticas de parte de sus compañeros y en las redes sociales. Fue entonces que ella decidió publicar un comunicado en su Instagram con mensaje polémico y luego debió borrar el mismo.

La australiana Joanna Wietrzyk, actual campeona del mundo en su categoría, sufrió un ataque de diarrea en pleno desarrollo del evento y le fue permitido finalizar el recorrido, que terminó ganando, cubierta de su propia materia fecal.

Redes sociales El incidente, que se volvió viral en redes sociales, causó indignación entre el público y medios especializados en la disciplina, que acusaron un "tratamiento especial" a la deportista ya que, en un evento donde se penaliza escupir en la pista o tirarse agua encima, a ella se le permitió continuar, según acusan, por ser una atleta de élite y estar patrocinada por la firma Puma, que también es sponsor oficial de Hyrox.

Disgusting and selfish Aussie Hyrox athlete defacates herself in public during competition in Beijing. Refuses to stop to go clean herself up. Ends up contaminating all the equipment for the other competitors. pic.twitter.com/xnaQs77Sxb — Yes, it's me (@ElysiusThor) September 14, 2026 El accidente dejó rastros de heces en el suelo y en las máquinas, incluso en las alfombras que utilizaba el resto de los competidores. Hyrox revisó el reglamento y explicó: "Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad. Esas preocupaciones son legítimas y, como organizadores, debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando".

Ante esto, ella publicó en su cuenta de Instagram un descargo: “Dicen que hay que darlo todo o irse a casa… una victoria es una victoria. Hablando en serio, gracias por todo el apoyo. Volveré pronto.”