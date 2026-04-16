Quién es el exfutbolista que descendió y luego ganó la Libertadores en tres ocasiones Un defensor con pasado en los dos gigantes del país logró reinventarse tras un momento crítico y construir una carrera repleta de títulos internacionales. Por + Seguir en







Maidana construyó una carrera exitosa tras uno de los momentos más duros del fútbol argentino. Redes sociales

Fue campeón de la Copa Libertadores en tres oportunidades a lo largo de su carrera.

Ganó un total de 21 títulos entre sus pasos por River y Boca.

Formó parte del plantel que descendió en 2011 y luego logró la remontada.

Se retiró del fútbol profesional en 2024 a los 38 años. El exfutbolista que descendió y luego conquistó la Copa Libertadores en tres ocasiones es Jonatan Maidana, un defensor central que logró revertir uno de los momentos más difíciles de su carrera para convertirse en una pieza clave de una etapa histórica.

Su nombre quedó marcado en la historia grande del fútbol argentino no solo por haber vestido las camisetas de River y Boca, sino por haber conseguido títulos en ambos clubes. A lo largo de su trayectoria acumuló 21 campeonatos, con una fuerte identificación en el conjunto de Núñez.

El punto de inflexión llegó en 2011, cuando integró el plantel que sufrió el descenso. Lejos de marcharse, decidió quedarse y fue protagonista de la reconstrucción que derivó en una de las etapas más exitosas del club, incluyendo la histórica final de Libertadores del 2018.

Jonatan Maidana en River Maidana fue protagonista en la obtención de la Libertadores en distintas etapas. X @Libertadores Jonatan Maidana y su paso por el fútbol Nacido el 29 de julio de 1985 en Adrogué, Maidana se formó en Los Andes y debutó en el ascenso argentino. Su proyección lo llevó rápidamente a Boca, donde obtuvo títulos locales e internacionales, incluida la Copa Libertadores 2007. Tras experiencias en el exterior y en el fútbol local, llegó a River en 2010.

Allí atravesó el descenso, pero también la posterior consagración: fue parte fundamental de los ciclos que conquistaron la Copa Libertadores 2015 y 2018, consolidándose como uno de los referentes defensivos. En total, acumuló 16 títulos con River y cinco con Boca, una marca poco habitual entre futbolistas que pasaron por ambos clubes.

Su vida después del retiro Maidana disputó su último partido oficial en diciembre de 2023 y confirmó su retiro en febrero de 2024, con 38 años. Aunque evaluó continuar en Los Andes, finalmente optó por cerrar su carrera en lo más alto. Actualmente forma parte del equipo Senior de River, donde comparte plantel con exfiguras del club. Jonatan Maidana en River Tras su retiro, continúa ligado al club en el equipo Senior. Instagram @jonimaidana02_ Su objetivo es mantenerse vinculado al fútbol desde un lugar más distendido, sin la exigencia de la alta competencia. Su historia refleja resiliencia y éxito: de un descenso doloroso a levantar el trofeo más importante de América en tres ocasiones.