Embed [AHORA] No nos asustes, Leo: a Messi le entraron fuerte sobre la raya y tuvo que ser atendido por una molestia muscular. pic.twitter.com/XLD7tSXhe9 https://t.co/ub5OoHZbOv — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 26, 2024

Lo más probable es que el director técnico opte por no utilizar a Messi en el equipo para poder cuidarlo y que se recupere de la mejor manera para disputar la siguiente fase del certamen. Todavía resta definir qué es lo que tiene porque el mismo jugador aseguró que “no es un desgarro”.

“Qué se yo, ahora voy a ver. Me molesta un poco, pude terminar jugando y esperemos que no sea nada grave”, expresó el capitán. Mientras que el técnico intentó llevar tranquilidad: “Terminó jugando. Hizo la carrera al final con Ángel (Di María) y Lautaro (Martínez) de 50 metros y es la última imagen que tengo”.

La Selección, con un gol agónico del Toro Martínez, derrotó a Chile y ya está en cuartos

La Selección argentina le ganó a Chile 1 a 0, con gol de Lautaro Martínez, y clasificó a los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024. Por la segunda fecha del grupo A, los de Lionel Scaloni lograron superar a un duro rival en Nueva Jersey y son el primer equipo en pasar de ronda en el torneo continental.

messi chile Messi rodeado por chilenos, en una imágen repetida del partido.

No sólo Chile no pateó al arco, sino que se dedicó a parar cada ataque de la Scaloneta con un foul y la complicidad del árbitro Andrés Matonte, que no amonestó a ningún jugador chileno. Remates de Julián Álvarez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul fueron las más claras para el equipo argentino, que superó en todos los aspectos del juego a Chile, pero no logró abrir el marcador.